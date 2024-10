L’un des meilleurs films de science-fiction de 2024 est exclusif à Max, d’une manière ou d’une autre

Lac Caddo Max.

Je vais être honnête, quand j’entends l’expression « directement vers Max » en termes d’un film original, mes attentes ne seront pas très élevées. Netflix fait ce genre de chose dans un tel volume qu’il y aura forcément quelques hits (Rebel Ridge ! Hit Man !), mais je ne m’attends pas vraiment à la même chose pour Max. Entrer Lac Caddo.

D’une manière ou d’une autre, Caddo Lake est sorti de nulle part pour figurer sur ma liste des meilleurs films de 2024. Je cherchais quelque chose à regarder et je suis tombé dessus, je l’ai recherché et j’ai vu qu’il y avait des critiques solides, un score de critique de 81% et un score d’audience de 83%. Cela me suffisait et wow, j’ai été impressionné.

Le film met en vedette Dylan O’Brien (The Maze Runner, la vidéo All Too Well de Taylor Swift) dans le rôle d’un homme qui a récemment perdu sa mère et Eliza Scanlen (de l’excellent Sharp Objects) dans le rôle d’une femme qui se bat constamment avec sa mère. Dans la petite ville bordée de marais, Anna, huit ans, disparaît et tout est plongé dans le chaos total alors que les recherches révèlent… des bizarreries se produisent dans le lac lui-même. En d’autres termes, ce n’est pas votre histoire habituelle d’enfant perdu.

Lac Caddo Max.

À ce stade, je dois essentiellement arrêter d’entrer dans les détails. L’une des choses les plus agréables à propos de Caddo Lake est vraiment de ne pas savoir ce qui se passe pendant la moitié du film, même si taper du film, c’est en fait le cas. La révélation n’est pas enregistrée pour la fin, mais plutôt à mi-parcours, et même une fois que vous faire comprendre ce qui se passe, c’est là que les choses dégénèrent vite et qu’à la fin on a un film exceptionnel, brillant, sérieusement sorti de nulle part. J’ai été particulièrement impressionné par les co-stars O’Brien et Scanlen, et Lauren Ambrose de Servant est également excellente ici. La nature du film ne surprend peut-être pas non plus qu’il ait été produit par nul autre que M. Night Shyamalan.

J’adorerais faire un article spoiler séparé sur le film et surtout sa fin, mais je garderai cela pour un autre jour. Je veux vraiment simplement le recommander comme quelque chose à regarder pendant ce que j’appellerais un temps mort relatif dans la vidéo en streaming à domicile pour le moment. Cela me rappelle en fait A Quiet Place: Day One, un film pour lequel je ne m’attendais pas et qui a aussi fini par me surprendre et devenir l’un de mes favoris de l’année. J’espère que Caddo Lake fera de même pour vous. Faites-moi savoir ce que vous en pensez si vous le regardez.

Suis-moi sur Twitter, YouTube, et Instagram.

Récupérez mes romans de science-fiction le Série Herokiller et La trilogie Earthborn.