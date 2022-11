‘L’un des meilleurs de tous les temps!’ – Flightline affronte ses rivaux dans la Classique de la Breeders’ Cup pour Flavien Prat et John Sadler | Nouvelles de la course

Flightline a réalisé une performance phénoménale pour remporter la Longines Breeders’ Cup Classic de manière envoûtante.

Le meilleur cheval de course du monde s’est dirigé vers Keeneland invaincu en cinq départs et ayant enregistré le deuxième chiffre de vitesse Beyer le plus élevé depuis 1991 en passant à 10 stades avec aplomb à Del Mar en septembre.

Confronté au test le plus difficile de sa carrière, le cheval de quatre ans de John Sadler a prouvé qu’il méritait pleinement sa réputation d’être l’un des meilleurs chevaux de course à avoir jamais honoré la terre avec une victoire écrasante dans le Kentucky.

Le poulain Tapit était loin entre les mains de Flavien Prat et chaud sur la queue du leader Life Is Good alors que le peloton courait jusqu’au premier virage et que la paire avait au moins 10 longueurs d’avance sur le peloton de chasse au fur et à mesure que la course se développait. en bas de l’autre côté.

Le jockey de Flightline s’est contenté de traquer le champion de Dirt Mile de l’année dernière et Prat était immobile alors qu’il prenait les devants dans la ligne droite.

Le coureur a rapidement poussé l’accélérateur et Flightline a mis fin à la compétition en quelques enjambées, alors qu’il décollait pour une valse cérémonielle jusqu’au fil où il était à huit longueurs et quart du coureur- jusqu’à Olympiade.