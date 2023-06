L’un des meilleurs bras de fer de l’Alberta est un enfant de 9 ans qui peut soulever 150 livres et retourner des pneus pour s’amuser

Il n’a fallu que deux secondes à un enfant de neuf ans pesant 60 livres pour remporter un défi de bras de fer contre un animateur de radio de la CBC qui est environ trois fois plus âgé et un peu plus grand.

Tristan Arseneault est de loin l’enfant le plus fort de sa ville natale de Drayton Valley, en Alberta, à environ 150 kilomètres au sud-ouest d’Edmonton.

Il est lutteur gréco-romain depuis l’âge de trois ans et peut soulever 150 livres. Il y a environ un an, Tristan a commencé le bras de fer après avoir battu un jeune médaillé d’argent national et est devenu accro – pour ainsi dire – à la stratégie.

« J’aime la façon dont c’est un sport de compétition. C’est très technique », a déclaré Tristan à l’animatrice de CBC Radio Active, Jessica Ng, lundi dernier, avant de la battre avec un crochet haut lors d’un match en studio.

Tristan a déclaré que le crochet haut est son préféré car il limite la quantité de puissance que son concurrent peut utiliser. Mais il existe d’autres techniques dans le sport, notamment les top rolls, les presses et le crochet canadien ou européen.

Lors d’une compétition à Lethbridge le mois dernier, Tristan a remporté une médaille d’or dans une division jeunesse aux championnats de bras de fer de l’Alberta. La victoire dans la compétition provinciale l’a rendu admissible à participer aux championnats nationaux, qui ont lieu en Nouvelle-Écosse au début de juillet.

La famille espère y aller et collecte des fonds pour payer les frais de voyage.

« Je suis très excité », a déclaré Tristan, « mais j’ai surtout peur pour le trajet en avion. »

Pour aider à se préparer pour les compétitions, Tristan s’entraîne dans un gymnase de Drayton Valley ou sort dehors pour retourner les pneus des camions.

« Il excelle dans tout ce qu’il essaie », a déclaré son père Nick Arseneault.

« C’est comme avoir un petit copain avec qui faire ces choses. »

Se renforcer en Alberta

En tant que sport, le bras de fer gagne en popularité au Canada, selon l’entraîneur de Tristan, Frazier Benoit.

« Quand j’ai commencé le bras de fer, il n’y avait pas de division jeunesse ou amateur. J’ai été jeté aux loups », a déclaré Benoit, qui est basé à Blackfalds, en Alberta, à environ 15 kilomètres au nord de Red Deer.

Ce n’est plus seulement une activité de bar, les concurrents deviennent sérieux avec des entraîneurs et des équipements spéciaux, a déclaré Benoit.

« Ce n’est pas comme si vous pouviez simplement vous entraîner avec un bras et une table », a-t-il déclaré.

« C’était il y a 25 ans. Tout a changé maintenant. »

L’entraîneur de Tristan, Frazier Benoit, démontre quelques techniques de bras de fer. (Ashley Arseneault)

À mesure que l’intérêt pour le sport grandit, de plus en plus de gens se tournent vers Benoit, qui offre un coaching individuel dans son studio de Blackfalds et a commencé à organiser des cliniques pour les jeunes.

« C’est un sport individuel. Beaucoup de gens n’aiment pas les équipes », a déclaré Benoit.

Parfois, Tristan accompagne Benoit lors des sessions jeunesse pour démontrer des techniques et aider à enseigner.

Benoit a représenté le Canada au Championnat du monde de bras de fer en 2003 et 2008. Il a dit que si Tristan réussissait bien au championnat national, il pourrait se qualifier pour les championnats du monde, qui auront lieu au Kazakhstan à la fin août.

ÉCOUTEZ | Bras de fer de neuf ans prêt à affronter le meilleur :