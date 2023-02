L’un des matchs les plus fous de la Premier League : Neuf buts, Joe Cole surfant sur la foule et Paolo Di Canio et Frank Lampard se battant

Le match de Premier League entre West Ham United et Bradford City le 12 février 2000 restera dans l’histoire comme l’un des matchs les plus fous, sinon le plus fou, de l’élite anglaise depuis la première saison de Division One en 1888.

Se déroulant au Boleyn Ground, West Ham et Bradford ont joué un thriller de neuf buts dans lequel l’équipe londonienne est passée de 4-2 à gagner 5-4, grâce aux buts des diplômés de l’académie Joe Cole et Frank Lampard. Rio Ferdinand, également de l’académie, a commencé.

Saupoudré dans le jeu était un peu de folie de Paolo Di Canio – sans surprise – les deux équipes ont fourni des épisodes sans fin de divertissement aux supporters et aux neutres.

Parlant du match exclusivement à QuatreQuatreDeuxJoe Cole décrit tout ce qui s’est passé ce jour dramatique il y a plus de 20 ans.

“Tellement de drame”, a-t-il reconnu. “Je l’ai revu sur Premier League Years il y a peu de temps et le type de football auquel nous avons joué était fou – un sport différent de celui d’aujourd’hui.

“J’ai marqué mon premier but en championnat pour l’égalisation après que nous nous soyons menés 4-2 – j’ai sauté dans la foule à l’endroit où je m’asseyais. Mais vous avez également demandé à Paolo Di Canio de se retirer parce que l’arbitre ne lui a pas donné un penalty, puis Paolo et Frank Lampard se disputant qui tirerait un autre penalty !

“Le match était de bout en bout – il résumait West Ham de cette période : attaquer le football et se tirer une balle dans le pied de temps en temps. Nous n’avons rien gagné, mais ce divertissement est la raison pour laquelle les fans se souviennent affectueusement de l’équipe. a marqué un point, puis Frank est apparu avec un brillant vainqueur en retard.

En effet, les animateurs de Harry Redknapp ont mené 1-0, mené 2-1, ont chuté 4-2 et ont finalement remporté une victoire incroyable lorsque Lampard a marqué à seulement sept minutes de la fin.

Le drame s’est produit avant même qu’un but ne soit marqué, cependant, avec le gardien de but de West Ham, Shaka Hislop, étiré avec une jambe cassée, après une collision anodine avec Dean Saunders de Bradford.

Malgré ses protestations et son désir de quitter le terrain – il s’est même assis sur le côté du terrain à côté des pirogues à un moment donné – Di Canio est resté sur le terrain, Redknapp ne voulant pas céder aux exigences de l’Italien.

Dans l’ensemble, un jeu tout à fait brillant, et qui restera longtemps dans la mémoire.