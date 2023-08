« L’un des joueurs les plus agressifs avec qui j’ai joué »: comment les actions de Vincent Kompany ont donné le ton à Manchester City

Vincent Kompany est un leader compétitif, quelque chose qu’il a incarné en tant que capitaine de Manchester City et qu’il affiche maintenant en tant que manager de Burnley.

En tant que joueur de 24 ans à Manchester City et entamant sa troisième saison au club, la personnalité de Kompany est vraiment apparue lors d’un match de pré-saison contre l’Inter Milan, le premier jour d’août 2010.

Face à l’Inter à Baltimore, les Nerazzurri étaient nouvellement sacrés champions d’Europe – et dès le coup d’envoi, ils ont montré leur puissance en démantelant City.

Kompany a refusé de reculer contre l’Inter Milan en 2010 (Crédit image : Getty Images)

C’était la première pré-saison de Roberto Mancini en tant que manager et un baromètre du travail qui reste à faire. Kompany – qui joue maintenant au poste de défenseur central, après avoir débuté comme milieu de terrain à son arrivée en 2008 – n’était pas content.

Ce n’était qu’un match amical, mais le rythme de son équipe était lent et les bonnes habitudes ne se formaient pas. Alors… bang. Il lance un défi de taille à Samuel Eto’o. La légende camerounaise était irritée. Fissure. Il a recommencé.

« Plus vous vous plaignez, plus je le ferai », lui a dit Kompany. L’Inter a gagné 3-0 mais un point a été marqué.

Nedum Onuoha a joué avec Kompany pendant les premières années du Belge à Manchester City et se souvient bien du moment.

Burnley de Vincent Kompany va vous époustoufler

« Vinny était l’un des joueurs les plus agressifs avec qui j’ai joué », a déclaré Onuoha QuatreQuatreDeux. «Il aimait jouer avec le ballon, ne pas surjouer, mais s’impliquer. Si ça n’allait pas bien, il n’a jamais hésité. Ce match contre l’Inter était l’un de ces moments. Oui, c’était un match amical mais on se faisait battre.

« La plupart de l’équipe était juste déçue, mais avec Vinny, c’était plus gros – il y avait une vraie frustration et il a pris les choses en main, pour prendre de l’avance et bouleverser leur rythme. Vinny n’était pas prêt à être battu dans cette affaire. C’était une question de fierté personnelle.

« Progressivement, cette attitude a donné le ton à tout le club. Vous ne vous retournez jamais, jamais. Chaque match compte, ne le rendez jamais facile. Ces normes restent au club aujourd’hui. »

