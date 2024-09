L’un des jeux PS1 les plus demandés arrive enfin sur PS5 et PS4

Un jeu de la PS1 que les fans de PlayStation ont constamment demandé à venir sur PS5 et PS4 fera enfin le saut bientôt. Ces dernières années, Sony a déployé des efforts beaucoup plus concentrés pour transférer les titres des anciennes plates-formes PlayStation vers le matériel de la génération actuelle. Pour les titres PS1, cela a abouti à des jeux comme Évasion des singes, La légende du dragon, Filtre siphon, Métal torduet bien d’autres débarquent tous sur PS5 et PS4. Désormais, cette tendance devrait se poursuivre plus tard en 2024 avec un jeu issu de Capcom.

Dans un récent annonce de PlayStation, l’éditeur a confirmé que Crise des dinosaures arrivera sur PS5 et PS4 avant la fin de l’année. Sorti en 1999 sur PS1, Crise des dinosaures était un titre de survie-horreur de Capcom développé par la même équipe qui a créé Resident Evil. Plutôt que de laisser les zombies poursuivre les joueurs, Crise des dinosaures des bêtes préhistoriques vicieuses menaçaient de les éliminer. Crise des dinosaures a donné naissance à une poignée de suites, mais n’a pas été vue depuis 2003. Crise des dinosaures 3.

Cet écart de 21 ans sans nouvelle version d’aucune sorte est l’une des principales raisons pour lesquelles Crise des dinosaures a été si souvent demandé pour venir au matériel moderne. Avec Capcom ramenant maintenant Crise des dinosaures dans une certaine mesure, cela rendra le jeu plus largement disponible que jamais. Naturellement, cela pourrait alors ouvrir la porte à Capcom pour faire quelque chose de complètement nouveau avec la série, en supposant que ce port finisse par être populaire.

Pour l’instant, nous savons encore très peu de choses sur cette nouvelle version de Crise des dinosaures. Une date de sortie spécifique pour le port n’a pas encore été divulguée, mais il est connu qu’il rejoindra le catalogue PlayStation Plus « Classics » pour les abonnés Premium lors de son lancement. Au-delà de cela, Crise des dinosaures sur PS5/PS4 devrait avoir de nouvelles fonctionnalités vidéo et de jeu ainsi qu’une prise en charge des trophées, comme cela a été vu avec d’autres rééditions PS1 au cours des dernières années. De plus amples détails sur ce front seront sûrement apportés dans les semaines à venir.