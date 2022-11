L’un des indicateurs d’inflation chinois baisse pour la première fois depuis 2020

L’indice des prix à la production de la Chine a chuté d’une année sur l’autre en octobre 2022 pour la première fois depuis décembre 2020. Sur la photo, un four dans une aciérie en août 2022 dans la province du Jiangxi.

BEIJING – L’indice des prix à la production de la Chine a chuté en octobre pour la première fois depuis décembre 2020, entraîné par la baisse des prix du fer et de l’acier, selon des données officielles publiées mercredi.

L’indice des prix à la production, qui suit le prix des matières premières et des autres coûts des intrants, a baissé de 1,3 % en octobre par rapport à il y a un an. Cela a légèrement dépassé les attentes d’une baisse de 1,5%, selon un sondage Reuters.

La baisse vient de gains à deux chiffres l’an dernier alors que les prix des matières premières ont grimpé en flèche.

En octobre, les mesures pour les métaux ferreux, qui comprennent le fer et l’acier, et l’industrie houillère ont enregistré les baisses les plus prononcées au sein de l’indice des prix à la production.

Les changements de l’indice des prix à la production en Chine ont tendance à précéder des changements similaires à celui des États-Unis d’environ un ou deux mois, a déclaré en octobre Françoise Huang, économiste principale chez Allianz Trade.

Alors que l’inflation a bondi aux États-Unis et en Europe, l’indice des prix à la consommation en Chine est resté modéré en raison d’une demande intérieure atone. Les contrôles stricts de Covid ont entraîné une baisse du PIB chinois à un rythme de 3% pour l’année, à partir du troisième trimestre.