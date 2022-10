L’un des hommes les plus recherchés de Grande-Bretagne, 30 ans, pris au piège par des flics à Marbella pour des liens avec un gang de trafiquants de cocaïne et d’armes à feu

L’UN des hommes les plus recherchés de Grande-Bretagne a été arrêté à Marbella pour des liens présumés avec un gang de trafiquants de drogue et d’armes à feu.

Dean Garforth, 30 ans, a été pris au piège par des flics espagnols alors qu’il quittait sa cachette de la Costa del Sol sur un vélo électrique.

L’homme de 30 ans a été arrêté pour des liens présumés avec un gang de trafiquants de drogue et d’armes Crédit : PA

Il a été arrêté à Marbella lundi Crédit : Solarpix

La police a déclaré que Garforth avait blessé deux officiers dans le but d’échapper à l’arrestation Crédit : Solarpix

Les autorités ont déclaré que l’homme né à Liverpool avait blessé deux officiers dans le but d’éviter la détention en leur écrasant son vélo.

Il a été détenu en vertu d’un mandat d’arrêt international et soupçonné d’avoir résisté à son arrestation.

Garforth était l’un des douze hommes nommés dans un appel de la National Crime Agency et de la police espagnole en janvier.

Ils ont été décrits à l’époque comme les suspects les plus recherchés de Grande-Bretagne qui se cachaient en Espagne.

Le trafiquant de drogue condamné Joshua Hendry a été détenu 24 heures après le dépôt de l’appel à San Pedro de Alcantara près de Marbella après avoir été reconnu par un officier espagnol en congé.

Hendry, 31 ans, de Walton, Liverpool, a été extradé et emprisonné pendant cinq ans et trois mois à Sheffield Crown Court en avril après avoir plaidé coupable de fourniture d’héroïne et de crack et d’une accusation de fuite.

Cela s’ajoutait à la peine de dix ans qui lui avait été infligée en 2020 lorsqu’il avait été reconnu coupable en son absence de complot en vue de fournir de la cocaïne.

Hendry a commencé à purger sa peine initiale après son extradition et a été accusé d’infractions supplémentaires liées à la drogue dans le cadre de la même enquête et de fuite.

Confirmant l’arrestation de lundi à Marbella, un porte-parole de la police nationale espagnole a déclaré: “Les agents de la police nationale ont arrêté l’un des fugitifs figurant sur la liste des personnes les plus recherchées au Royaume-Uni.

“Il s’agit de Dean Garforth, âgé de 30 ans, qui a fait l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par les autorités britanniques pour des crimes de trafic de drogue et d’armes.”

“Garforth vivait dans un domaine résidentiel à Marbella où il a essayé de passer inaperçu parmi une grande communauté d’expatriés britanniques.

“Il prenait grand soin de sa sécurité et sortait à peine, mais il a été appréhendé alors qu’il quittait son domicile avec des lunettes de soleil et une casquette sur un vélo électrique.

“Lors de sa tentative d’identification, il a percuté l’un d’entre eux avec sa bicyclette et blessé deux policiers.

“Il a été arrêté au pied du mandat d’arrêt international et soupçonné d’un crime de résistance à l’arrestation et de désobéissance.”

Hier soir, Garforth risquait d’être extradé vers le Royaume-Uni.

La National Crime Agency a déclaré à propos de Garforth dans son appel au début de l’année: «Il serait impliqué dans un groupe criminel organisé bien établi fournissant des quantités importantes de cocaïne et de cannabis et impliqué dans le commerce d’armes à feu et de munitions.

“Il est allégué qu’il a utilisé la plate-forme de communication cryptée EncroChat, aujourd’hui disparue, pour faciliter ces infractions dans et autour du nord-ouest de l’Angleterre et que son OCG a également falsifié les drogues avant de les déplacer.”

La dernière adresse connue de Garforth était South Hill Road à Dingle.