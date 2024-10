« L’un des grands mythes des pilotes de F1 brisé par l’ingénieur de course de McLaren

L’ingénieur de course McLaren, Tom Stallard, a brisé « l’un des grands mythes » de la Formule 1 : « différents pilotes aiment différents types de voitures ».

Stallard, actuellement ingénieur d’Oscar Piastri, a travaillé avec Jenson Button et Daniel Ricciardo au sein de l’équipe dans le passé, et a expliqué que les pilotes ont tendance à vouloir les mêmes caractéristiques de base d’une voiture – mais ce qui change d’un pilote à l’autre, c’est ce qu’ils veulent. n’aiment pas et « ce qui les fait vraiment trébucher ».

Dans le cadre d’une discussion plus large sur ses journées de travail avec Button chez McLaren et sur la façon dont le champion du monde 2009 était « phénoménal » pour tirer le meilleur parti des conditions changeantes, Stallard a expliqué qu’avec l’expérience, les pilotes ont généralement tendance à exiger les mêmes connaissances de base. éléments d’une voiture pour fonctionner au mieux, et ce qui change au niveau personnel, c’est ce qu’ils n’aiment pas dans une voiture.

Ce qui différencie les meilleurs pilotes, cependant, a tendance à être leur capacité d’adaptation, ce qui, selon lui, vient avec l’expérience de voir et de conduire différents circuits dans différentes conditions au fil du temps, ce qui à son tour aide les pilotes dans leur cheminement.

« L’un des grands mythes autour de la Formule 1 est que différents pilotes aiment différents types de voitures », a révélé Stallard au journal télévisé. Au-delà de la grille podcast.

« La vérité est que chaque conducteur a la même voiture idéale et ce qu’il recherche est le même – ce qui varie, c’est ce qu’il déteste et ce qui le fait vraiment trébucher.

« Et plus vous pouvez élargir votre fenêtre d’opération en disant ‘Oh, je peux faire face à ça, je peux faire face à ça, tout en étant très rapide’, alors mieux vous vous en sortirez – et cela vient en partie avec l’expérience. »

Interrogé sur Red Bull de cette année et sur la façon dont Michael Schumacher dominait au sein de ses équipes dans le passé, Stallard a déclaré qu’il n’était « pas vraiment qualifié » pour discuter du fonctionnement interne des autres équipes et de la manière dont cela s’est produit, bien qu’il ait proposé raisons pour lesquelles il peut y avoir une disparité importante entre deux pilotes d’une même équipe et comment y remédier.

« Je pense que normalement, quand vous avez un pilote qui est si dominant dans une équipe, c’est parce que la voiture est dans une fenêtre, ou qu’elle a certaines caractéristiques que l’autre pilote a vraiment du mal à gérer », a déclaré Stallard.

« Et si vous parvenez à améliorer ces caractéristiques, vous réduirez le déficit entre les pilotes.

« Vous ne l’éliminerez pas nécessairement, et souvent ce qui se passera, c’est que les conditions élimineront le pilote le moins compétent, ou l’obligation d’effectuer un relais beaucoup plus long que prévu initialement, ou quoi que ce soit.

« Donc, on ne réduit jamais complètement l’écart, mais je pense que certains pilotes disposent d’une fenêtre très large dans laquelle ils sont heureux de pouvoir tirer le meilleur parti de la voiture et de pouvoir façonner la voiture autour d’eux, et d’autres pilotes ont du mal à s’adapter aux limitations d’une voiture, même si elles peuvent être brillantes avec d’autres limitations d’une voiture.

