L’un des fugitifs les plus recherchés du génocide rwandais capturé après 22 ans

L’un des suspects les plus recherchés du génocide rwandais, un policier soupçonné d’avoir orchestré le meurtre de plus de 2 000 personnes dans une église il y a près de trois décennies, a été arrêté en Afrique du Sud après 22 ans de cavale, un tribunal spécial mis en place par l’ONU pour retrouver les auteurs a annoncé jeudi.

Le Mécanisme international résiduel pour les tribunaux pénaux (IRMCT) a déclaré que Fulgence Kayishema avait été arrêté mercredi dans un vignoble de Paarl, une petite ville située dans une région viticole à environ 50 kilomètres à l’est de Cape Town.

Kayishema, qui aurait au début de la soixantaine, avait pris une fausse identité et s’appelait Donatien Nibashumba, a indiqué la police sud-africaine.

Il a été capturé lors d’une opération conjointe par l’équipe de recherche des fugitifs du tribunal et les autorités sud-africaines, a déclaré le tribunal, à la suite d’une enquête qui l’avait suivi dans plusieurs pays africains, dont le Mozambique et Eswatini, depuis son inculpation en 2001.

Les États-Unis avaient offert une récompense de 5 millions de dollars américains pour toute information menant à l’arrestation de Kayishema par le biais de son programme Rewards for Justice.

Des photographies de famille de certains de ceux qui sont morts dans le génocide sont accrochées au Centre commémoratif du génocide de Kigali. Plus de 800 000 personnes ont été tuées en trois mois en 1994. (Ben Curtis/Associated Press)

800 000 tués en 3 mois

Plus de 800 000 personnes ont été tuées lors du génocide rwandais, qui s’est déroulé sur trois mois en 1994 lorsque des membres du groupe ethnique hutu se sont retournés contre la minorité tutsi, les massacrant ainsi que les Hutus modérés qui tentaient de les protéger.

« Son arrestation donne aux rescapés l’espoir que d’autres fugitifs encore en fuite seront également arrêtés », a déclaré Naphtal Ahishakiye, secrétaire exécutif de l’organisation rwandaise de rescapés du génocide Ibuka. « Un crime de génocide est trop grave pour rester impuni. »

Kayishema a été inculpé par le Tribunal pénal international des Nations unies pour le Rwanda et inculpé de génocide, de complicité de génocide, de complot en vue de commettre le génocide et de crimes contre l’humanité pour meurtres et autres crimes. Il était en liberté depuis 2001, a indiqué le tribunal.

Le tribunal a déclaré qu’il aurait organisé le meurtre de plus de 2 000 réfugiés tutsis – hommes, femmes et enfants – dans une église catholique le 15 avril 1994, au cours des premiers jours du génocide.

L’acte d’accusation allègue que Kayishema, qui détenait le grade d’inspecteur de police à l’époque, a directement participé à la planification et à l’exécution du massacre en acquérant de l’essence pour incendier l’église avec les personnes piégées à l’intérieur. Lorsque cela a échoué, Kayishema et d’autres ont utilisé un bulldozer pour abattre l’église, enterrant et tuant ceux qui se trouvaient à l’intérieur, dont de jeunes enfants mais aussi de nombreux hommes et femmes âgés. Kayishema et d’autres ont ensuite déplacé les corps du terrain de l’église dans des fosses communes pendant deux jours, selon l’acte d’accusation.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, s’est félicité de l’arrestation de Kayishema qui « envoie un message puissant selon lequel ceux qui sont présumés avoir commis de tels crimes ne peuvent pas échapper à la justice et seront finalement tenus pour responsables, encore plus d’un quart de siècle plus tard », a déclaré son porte-parole.

Les fugitifs restants

Le chef de l’ONU a salué la coopération entre l’Afrique du Sud et le tribunal rwandais qui a conduit à l’arrestation de Kayishema, a déclaré le porte-parole de l’ONU Stéphane Dujarric. Aujourd’hui, ses pensées « vont avant tout » aux victimes des crimes présumés de Kayishema et à leurs familles et il a souligné que « mettre fin à l’impunité est essentiel pour la paix, la sécurité et la justice ».

La police sud-africaine a déclaré que Kayishema comparaîtrait vendredi dans une salle d’audience au Cap avant d’être probablement extradé vers le Rwanda.

L’IRMCT a été créé en 2010 pour continuer à enquêter sur les atrocités et à traquer les suspects du génocide rwandais et les personnes soupçonnées de crimes de guerre dans l’ex-Yougoslavie lors de ses conflits ethniques dans les années 1990 et au début des années 2000.

« Fulgence Kayishema était un fugitif depuis plus de 20 ans. Son arrestation garantit qu’il sera enfin traduit en justice pour ses crimes présumés », a déclaré le procureur en chef de l’IRMCT, Serge Brammertz, dans un communiqué. « Le génocide est le crime le plus grave connu de l’humanité. La communauté internationale s’est engagée à faire en sorte que ses auteurs soient poursuivis et punis. Cette arrestation est une démonstration tangible que cet engagement ne se dément pas et que justice sera rendue, peu importe combien de temps ça prend. »

Le tribunal a déclaré qu’il avait désormais retrouvé cinq suspects recherchés dans le génocide rwandais depuis 2020. Il est toujours à la recherche de trois autres fugitifs, a-t-il déclaré.