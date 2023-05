L’un des fugitifs les plus recherchés d’Amérique extradé aux États-Unis après son arrestation en 2017 à Montréal

Le bureau du procureur américain pour le district oriental du Michigan a déclaré qu’un homme de 41 ans figurant sur la liste des 10 personnes les plus recherchées du pays a été extradé du Canada vers les États-Unis pour faire face à des accusations de trafic de drogue à Detroit.

Katay-Khaophone Sychanta, qui a la citoyenneté canadienne et laotienne, a été arrêtée dans la région de Montréal à la suite d’une agression contre un policier et d’une courte poursuite en 2017.

Depuis cette arrestation en 2017, Sychantha est resté détenu au Canada alors qu’il contestait son extradition vers les États-Unis avec deux coaccusés canadiens.

Il a d’abord été inculpé aux États-Unis en 2005 et de nouveau en 2013, puis inculpé dans trois affaires distinctes au Canada, où il a fui l’assignation à résidence en 2014.

Il a été accusé de complot en vue de posséder avec l’intention de distribuer de la méthamphétamine, de l’ecstasy, de la benzylpipérazine et de la marijuana entre 2003 et 2011. Il a également été inculpé de trois chefs de possession avec l’intention de distribuer de la méthamphétamine et de l’ecstasy.

À la suite de ces actes d’accusation américains, Sychantha s’est enfui alors qu’il était assigné à résidence au Canada en 2014. Il a été inculpé et arrêté au Canada dans le cadre de trois affaires criminelles canadiennes distinctes.

Au moment où Sychanta a été arrêté par deux agents de patrouille à vélo à Montréal, il avait réussi à esquiver la police pendant environ 10 ans et était soupçonné d’être un chef de file dans un réseau international de trafic de drogue et d’argent, ce qui lui a valu une place au département américain de la Sécurité intérieure. Liste des 10 plus recherchés.

Une récompense de 25 000 $ a été offerte pour les informations menant à sa capture.

Sychantha a fait sa première comparution devant le tribunal fédéral de Detroit jeudi devant le juge magistrat américain Anthony P. Patti.

« Je salue le travail des agents de HSI et des forces de l’ordre canadiennes pour avoir poursuivi cet important trafiquant de drogue en fuite de longue date », a déclaré l’avocate américaine Dawn N. Ison dans un communiqué de presse.

Le bureau du procureur affirme que l’acte d’accusation n’est pas une preuve que l’accusé a commis les crimes reprochés, car il est présumé innocent jusqu’à preuve du contraire.