L’un des emplois les plus dangereux d’aujourd’hui est celui de « critique musical ». Voici pourquoi – National

À l’époque où la musique était chère et nécessitait des efforts pour l’acquérir, les gens faisaient leurs recherches avant d’opter pour l’achat d’un album ou d’un single. Cela impliquait de se tourner vers la section des critiques de disques de magazines comme Pierre roulante, Tournoyer, Mojo, Q, ou des dizaines d’autres.

Chacun avait une équipe de critiques dont le travail consistait à séparer la musique et à donner leur avis sur la question de savoir si une version spécifique valait votre temps et votre argent. Certains de ces magazines ont même publié les œuvres rassemblées de leurs critiques.

Les fans de musique font confiance — dépendait de – les écrits de Robert Christgau (Rolling Stone , Billboard , Village Voice , Playboy), Lisa Robinson (CREEM, The NME, scène rock, Vanity Fair), Nick Kent (Le NME, le visage), David Frick (Pierre roulante), Paul Morley (Le NME, BLITZ), GreilMarcus (Voix du village, Rolling Stone), et bien sûr, Lester Bangs (CREEM, Pierre roulante), qui a probablement fait plus que n’importe qui d’autre pour élever la critique rock au rang de forme d’art respectée.

Eux et d’autres ont aidé les fans à se connecter davantage à la musique, nous ont enseigné la machinerie de création de stars et nous ont aidés à donner un sens aux choses.

Les critiques de disques de la vieille école étaient non seulement instructives mais aussi divertissantes. Prenez, par exemple, cette critique de Lou Reed – hum — sortie de contrat difficile à écouter, me sortir de mon disque, Musique des machines métalliques. Il est apparu dans CRÈME revue en 1975.

Et ce n’était pas seulement leurs opinions que nous apprécions; ils ont contribué à la culture. En 1971, Dave Marsh fut le premier à utiliser le mot « punk » pour décrire un certain type de rock’n’roll brut dans un article du CREEM sur ? et les Mystériens. Stuart Maconie de la BBC est crédité d’avoir popularisé le terme « Britpop ». Chrissie Hynde a appliqué les leçons apprises de son temps en tant que journaliste à Ensuite moi à la formation de The Pretenders. Neil Tennant des Pet Shop Boys a fait de même après avoir travaillé à Coups fracassants.

L’un des premiers types de sites de musique en ligne impliquait la publication de critiques (ou du moins d’opinions) sur les nouveautés. Peut-être que le plus célèbre et le plus notoire d’entre eux était Fourche, ce qui indiquait clairement qu’ils n’avaient aucun mal à embrocher tout ce qui leur était soumis. La meilleure / la pire critique apparue parmi ses publications – une critique de Jet’s en 2006 Briller sur album – ne comportait aucun mot. Le message était pourtant très, très clair.

Les critiques étaient censés être intrépides dans leurs opinions, sans peur de les appeler comme ils les voyaient. Dave Marsh, par exemple, n’arrêtait pas de parler des compétences de John Bonham en tant que batteur alors même qu’il était salué comme l’un des plus grands de tous les temps. Lester Bangs détestait Black Sabbath, qualifiant les paroles de leur premier album de « stupides ».

Jon Landau, le critique qui s’extasierait plus tard sur Bruce Springsteen et deviendrait finalement son manager, a écrit ceci à propos de Jimi Hendrix : « Malgré l’éclat musical de Jimi et la précision totale du groupe, la mauvaise qualité des chansons et l’inanité des paroles entrent trop souvent dans le chemin.”

Et puis il y a JD Constantine qui écrit sur un album de 1985 d’un groupe appelé GTR. Son évaluation en un mot ? “SHT.” Aie.

Aujourd’hui, cependant, le paysage est différent, en grande partie à cause des médias sociaux, comme l’a souligné Thomas Hobbs dans Le télégraphe. “Parcourir la section des critiques du site Web de NME en 2022, c’est être témoin de quatre articles sur cinq qui ont tendance à qualifier tous les autres artistes de” génie “, presque toutes les chansons de” cathartique “et d’éviter les critiques. .”

Pourquoi? Retour de flamme des fans, en particulier ceux organisés en évangélistes inconditionnels et protecteurs des marques d’artistes comme Beyonce, Taylor Swift, Lady Gaga, BTS et Harry Styles. Dites une chose négative et le Beyhive, les Swifties, les Little Monsters, l’ARMY et les Stylers chercheront à vous détruire sur Twitter ou dans la section des commentaires de n’importe quel message en ligne. Ces “stans” – fans obsessionnels, zélés et très motivés d’une célébrité particulière – ne reculeront devant rien pour s’assurer que vous comprenez que vous avez non seulement tort, mais que vous êtes stupide, irréfléchi, insipide et sans valeur.

J’ai appris cela de première main lorsque j’ai fait une référence désinvolte et malavisée à Kim Kardashian sur Twitter. Même si j’ai eu un second examen objectif et que j’ai supprimé le message après 15 minutes, les contre-attaques se sont poursuivies pendant une semaine. Certaines des choses qui ont été écrites et déduites n’étaient pas seulement blessantes mais vicieuses, comme si j’étais responsable d’un massacre de chiots. Aucune quantité de mea culpa-ing ne semblait fonctionner sur la foule Twitter. Finalement, le tumulte s’est éteint, mais la leçon a été apprise.

Puis, il y a quelques années, j’ai écrit un article critiquant les gémissements de Taylor Swift sur le fait qu’elle n’était pas en mesure d’acquérir les droits sur ses maîtres. Dans ce document, j’ai qualifié Taylor de “Tay-Tay”, une diminution souvent utilisée affectueusement par les fans. La réaction a été féroce, avec au moins une personne appelant à des excuses, à une rétractation et à un certain niveau de flagellation physique pour mon traitement sexiste et dégradant de The Great Woman.

Attaquer les critiques pour avoir dit quelque chose avec lequel les fans ne sont pas d’accord est devenu un sport sanglant. Ce fandom toxique a même vu certains critiques recevoir des menaces de mort, il n’est donc pas étonnant que les critiques soient devenues, eh bien, moins critiques. Qui a besoin de ce genre de chagrin et d’abus?

Un autre problème est l’accès. Publicistes et managers suivent ce qui est écrit sur leurs clients comme la NSA suit al-Qaïda. Dites quelque chose de négatif et vous risquez d’être coupé non seulement de l’artiste que vous avez critiqué, mais aussi des autres artistes de leur liste. Oui, ils sont rancuniers et ont la mémoire longue. Si un journaliste musical n’y a pas accès, alors une grande partie de son travail s’évapore. Et s’ils acceptent la pression, comment le journaliste est-il censé dire la vérité ?

Alors qu’est-ce que cela signifie pour l’avenir du journalisme musical ? J’ai remarqué des solutions de contournement où les critiques publient des recommandations de musique qu’ils aiment plutôt que de publier des critiques sur les sorties. Il y aura toujours ceux qui auront le courage de tenir tête aux foules de stans là-bas, et Dieu merci pour cela.

Mais je crains qu’une forme importante de critique sérieuse des arts soit en déclin car elle est victime d’intimidation à mort par ceux qui ont refusé d’accepter un mot décourageant sur les objets de leurs obsessions.

Alan Cross est un diffuseur avec Q107 et 102.1 the Edge et un commentateur pour Global News.

