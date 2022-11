L’un des derniers vétérans noirs canadiens de la Seconde Guerre mondiale est originaire de la Saskatchewan.

Alvie Burden est l’un des derniers anciens combattants canadiens noirs qui ont servi pendant la Seconde Guerre mondiale. Un historien dit que des histoires comme celle de Burden doivent être racontées.

Le plus jeune fils d’Alvie, Kelly, s’est assis à côté de son père à Armstrong, en Colombie-Britannique, où Alvie vit maintenant, incitant certaines des histoires d’Alvie et remplissant certains blancs. La conversation était occasionnellement ponctuée par les rires chaleureux d’Alvie.

« Ne retournez jamais à la guerre, n’est-ce pas ce que vous avez dit avant ? dit Kelly.

Alvie gloussa. “Ouais. Les gens [have] apprendre à s’entendre. »

Alvie vivait en Colombie-Britannique lorsqu’il s’est enrôlé dans l’armée canadienne à 19 ans, mais depuis sa naissance à Tisdale, en Saskatchewan, en 1922, il a été envoyé dans les Prairies pour rejoindre la division Saskatoon Light Infantry en tant que estafette.

Alvie Burden en 1946, après la guerre. Des années plus tard, il se réenrôlerait en Colombie-Britannique (Soumis par Renee Legg)

Retrouvailles avec le meilleur ami de l’armée

Alvie a retrouvé en juin dernier l’un de ses plus proches amis de la guerre, Art McKim.

“Je l’ai rencontré à Montréal, où nous sommes allés en bateau en Angleterre puis en Sicile”, a déclaré Alvie.

Les deux étaient à Québec pour s’entraîner sur les mitrailleuses. Alvie a dit qu’ils iraient au centre-ville et rencontreraient des filles françaises pendant leur temps libre. Il a passé beaucoup de temps en Angleterre avec McKim de garde, selon Kelly.

Les deux amis ont fini par rencontrer des copines à Paisley, en Écosse.

“Nous les avons rencontrés dans la rue”, a déclaré Alvie.

« Tu allais en épouser une, n’est-ce pas ? Kelly lui a demandé.

“Ouais.”

Kelly a raconté comment Alvie avait donné une bague à la femme, mais avait ensuite changé d’avis. Elle a rendu la bague, et elle s’est retrouvée plus tard au doigt de la mère de Kelly.

Alvie et McKim attendaient un ferry en Sicile lorsqu’ils ont commencé à “déconner” avec de la poudre à canon qui avait été laissée sur la plage.

“Ce putain de truc est parti en fumée”, a déclaré Alvie. “Art, il avait les yeux pleins de sable.”

McKim a été temporairement aveuglé. Alvie a dû le conduire hors de la zone et l’aider à l’hôpital. C’était la dernière fois que les hommes se voyaient depuis des décennies.

Alvie Burden, à gauche, a retrouvé son meilleur ami de l’armée, Art McKim, des décennies après la séparation des deux lorsque McKim a été blessé dans une explosion. (Kelly Burden)

Alvie a passé des années à chercher McKim, allant même jusqu’à l’endroit d’où il pensait que Art venait.

Ils ont enfin pu le retrouver.

“C’était un gros problème”, a déclaré Alvie.

Ils n’ont pas découvert jusqu’à ce qu’ils se réunissent que le demi-frère de McKim vivait à moins d’une heure de route d’Alvie et que ses proches jouaient au hockey avec le fils de Kelly.

Blessé à la guerre

Alvie conduisait au-dessus d’une crête lorsqu’un obus de char ennemi a atterri derrière lui et l’a envoyé voler dans les airs.

Selon Kelly, un char allié l’a chevauché pour le protéger alors que les soldats le tiraient en lieu sûr.

Il s’est retrouvé avec des éclats d’obus dans la tête et les poignets, et le plomb incrusté a continué à s’infecter.

Malgré cela, Alvie est revenu et a commencé à porter des mitrailleuses sur un half-track en tant que conducteur d’un porte-fusil Bren.

Histoires canadiennes noires importantes à retenir

Kathy Grant a fondé le site Web et la page Facebook Black Canadian Veterans Stories dans le cadre d’une promesse faite à son père, un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale, d’honorer les contributions des soldats noirs du Canada.

Depuis lors, des dizaines d’histoires de vétérans noirs de diverses guerres ont été publiées en ligne.

Grant a déclaré qu’elle avait été dans des situations où les Canadiens noirs étaient en conflit le jour du Souvenir, demandant ce qu’ils devaient célébrer. Elle leur montrait des histoires et des images.

“Nous avons servi”, a déclaré Grant. “En mettant ces exemples et en montrant que nous avons servi … [even] après la guerre, il humanise les soldats en montrant des exemples de nous et pas seulement en montrant des exemples de victimes du racisme.”

Grant a déclaré qu’il y avait environ 1 300 Canadiens noirs qui se sont enrôlés ou ont été enrôlés dans l’armée pendant la Première Guerre mondiale, mais au début, beaucoup ont été refoulés par le commandant, qui avait le dernier mot.

“Il y avait des centaines de personnes qui ont été refoulées à cause du commandant, mais pas à cause de la politique”, a-t-elle déclaré.

Kathy Grant fait des recherches sur l’histoire des anciens combattants noirs du Canada depuis des années. (Soumis par Kathy Grant)

Les choses ont changé pendant la Seconde Guerre mondiale, et bien que certains commandants refusent encore des candidats, les Canadiens noirs se sont joints beaucoup plus facilement à l’armée.

“La majorité des vétérans noirs de la Seconde Guerre mondiale que j’ai interrogés ont indiqué que le racisme … n’était pas endémique, c’était une occasion étrange”, a-t-elle déclaré.

“Le racisme qu’ils subiraient serait lorsqu’ils rentreraient de l’étranger, ou aussi lorsqu’ils seraient stationnés dans certaines villes pendant l’entraînement, lorsqu’ils entreraient dans des bars ou danseraient ou autre.”

Elle a dit que son père avait été expulsé d’un bar à Edmonton à cause de sa couleur de peau, même s’il était en uniforme.

Grant pense qu’Alvie fait partie des moins de cinq anciens combattants canadiens noirs de la Seconde Guerre mondiale vivants dans le pays.

Alors que l’oncle d’Alvie, Roy Burden, était dans une unité séparée aux États-Unis, Alvie a déclaré que pendant son séjour dans l’armée, de 1941 jusqu’à la fin de la guerre en 1945, il n’avait pas été confronté à des problèmes liés à la race bien qu’il soit le seul Canadien noir en sa compagnie.

C’était “tout va bien, pas de problèmes”, a-t-il dit.

Pour plus d’histoires sur les expériences des Canadiens noirs – du racisme anti-noir aux histoires de réussite au sein de la communauté noire – consultez Être noir au Canada, un projet de la CBC dont les Canadiens noirs peuvent être fiers. Vous pouvez lire plus d’histoires ici.