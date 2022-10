L’un des criminels les plus recherchés du Royaume-Uni quitte la prison du Portugal après l’expiration du “délai”

L’un des criminels les plus recherchés du Royaume-Uni a été libéré de sa garde à vue au Portugal, a rapporté LAD Bible. Alex Male, 30 ans, originaire de Weston-Super-Mare au Royaume-Uni, a été accusé d’être impliqué dans la distribution de médicaments de classe A dans le sud-ouest de l’Angleterre, en utilisant un réseau de communication hautement sophistiqué et crypté pour acheter et vendre des stupéfiants dans la région et sa proximité. Male a été arrêté à l’aéroport de Lisbonne au Portugal en mai 2022, après son arrivée dans le pays par un vol en provenance de Turquie. Il y a environ trois mois, il a été placé sur la liste des «plus recherchés» de la National Crime Agency (NCA) du Royaume-Uni.

La NCA a maintenant annoncé que Malé avait été libéré par la police portugaise car le « délai a expiré ». Male est recherché par la police au Royaume-Uni depuis 2020, après avoir passé l’intégralité de cette période en tant que fugitif en fuite. Selon Mirror News UK, on ​​pensait qu’il se trouvait depuis lors dans la région de Marbella en Espagne. Cependant, le même rapport suggérait qu’il avait également quitté ce pays récemment.

Un porte-parole de la NCA a révélé à LAD Bible qu’ils avaient été informés qu’à la suite d’une demande d’habeas corpus auprès de la Cour suprême du Portugal, “la libération d’Alex Male a été autorisée après l’expiration de son délai de garde à vue dans le pays”. L’organisation a également déclaré qu’elle était en contact avec des partenaires au Royaume-Uni et au Portugal pour “évaluer la décision et ses implications”.

Cependant, la NCA a clairement indiqué que les forces de l’ordre britanniques restaient déterminées à retrouver les fugitifs et à les « renvoyer devant la justice ». La NCA a également déclaré à la même publication que l’organisation entretient “de solides relations avec les partenaires des forces de l’ordre au Portugal” et continuera à affiner cette relation afin de “s’assurer que les fugitifs sont contraints de vivre leur vie en regardant par-dessus leur épaule”.

Selon certaines informations, Male est accusé d’une foule d’accusations concernant des substances contrôlées. Il fait face à un complot pour fournir de la cocaïne et de la kétamine, au blanchiment d’argent et à un complot pour acquérir une arme à feu lors d’une opération de trafic de drogue entre avril et juin 2020, selon Mirror News.

