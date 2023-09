L’un des arbres les plus célèbres de Grande-Bretagne « délibérément abattu »

Un adolescent a été arrêté après qu’un arbre de renommée mondiale ait été abattu du jour au lendemain.

L’emplacement de l’arbre Sycamore Gap le rendait particulièrement frappant, et il a été célèbre dans « Robin Hood: Prince Of Thieves ».

La police a déclaré qu’elle avait été délibérément coupée.

Les habitants et les défenseurs de l’environnement ont réagi jeudi avec indignation à la destruction délibérée de l’un des arbres les plus photographiés du Royaume-Uni, à côté du mur d’Hadrien de l’époque romaine, un site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO dans le nord-est de l’Angleterre.

Le sycomore était remarquable non seulement pour sa proximité avec l’ancien mur, mais aussi pour son cadre cinématographique – seul dans un plongeon dramatique – et figurait dans le film à succès de Kevin Costner en 1991, « Robin des Bois : Prince des Voleurs ».

La police locale a déclaré qu’un garçon de 16 ans avait été arrêté en lien avec l’incident.

« L’autorité du parc national de Northumberland peut confirmer que, malheureusement, le célèbre arbre de Sycamore Gap est tombé du jour au lendemain », a-t-elle indiqué dans un communiqué.

« Nous avons des raisons de croire qu’il a été délibérément abattu.

« Nous travaillons avec les agences et partenaires concernés intéressés par ce monument emblématique du Nord-Est et publierons plus de détails une fois qu’ils seront connus. »

Le sycomore, élu arbre de l’année 2016 par le Woodland Trust, a été réduit à une courte souche, le reste de l’arbre étant jeté sur le mur, ont constaté des journalistes de l’AFP.

L’arbre abattu, qui recouvrait en partie l’ancienne fortification, et sa souche ont été bouclées avec du ruban adhésif bleu et blanc de la police tandis que les visiteurs étaient avertis de rester à l’écart.

L’association caritative de conservation du National Trust a déclaré sur X, anciennement appelé Twitter, qu’elle était « choquée et désespérément attristée » d’apprendre « ce qui semble être un acte de vandalisme ».

L’arbre « est un élément important et emblématique du paysage depuis près de 200 ans et compte beaucoup pour la communauté locale », a ajouté Andrew Poad, directeur général du National Trust.

Colère

La police de Northumbria, qui enquête sur l’incident, a déclaré jeudi après-midi que l’adolescent avait été arrêté parce qu’il était soupçonné d’avoir causé des dommages criminels.

Il a été placé en garde à vue pour aider les policiers dans leur enquête, a ajouté la police.

Le surintendant Kevin Waring a déclaré que « les événements d’aujourd’hui ont provoqué un choc, une tristesse et une colère importants dans toute la communauté locale et au-delà ».

« Étant donné que notre enquête n’en est qu’à ses débuts, nous gardons l’esprit ouvert », a-t-il ajouté.

Le mur d’Hadrien – un mur de pierre de 118 kilomètres traversant l’Angleterre de la côte ouest à la côte est – est un monument international.

Commencé en 122 après JC sous le règne de l’empereur Hadrien, il marquait la frontière entre la Bretagne romaine et la Calédonie inconquise au nord.

Des milliers de soldats et de nombreux membres de leurs familles vivaient le long du mur, laissant derrière eux des structures et des objets qui ont donné aux archéologues un aperçu approfondi de la vie romaine dans les limites balayées par les vents de leur empire.

De nombreuses personnes ont exprimé leur consternation face à la destruction de l’arbre sur les réseaux sociaux et ont partagé des souvenirs qui y sont liés.

« J’étais assise en train de faire du crochet au sommet de la colline plus tôt cette année pendant que mon mari et mon fils grimpaient sur la paroi rocheuse à côté de l’arbre », a déclaré un utilisateur de Facebook.

Un autre a décrit avoir proposé à sa future épouse là-bas.

La commissaire à la criminalité et à la police de Northumbria, Kim McGuinness, a qualifié l’abattage de « crime insensé ».

« Je pense que nous sommes tous choqués, en tant que région, par ce qui s’est passé », a-t-elle ajouté.

« Sycamore Gap était un lieu de souvenirs heureux et émouvants pour des millions de personnes et un symbole de foyer pour les gens du monde entier. »

La députée locale Mary Foy a qualifié l’abattage d' »acte déchirant de vandalisme insensé contre un monument célèbre et très apprécié du Nord-Est ».

« Un jour très triste pour l’emblématique Sycamore Gap, qui va bouleverser tant de gens à travers le pays et même à travers le monde », a-t-elle ajouté.

Le conseiller local Steven Bridgett a écrit que l’arbre « a définitivement été abattu à l’aide d’une tronçonneuse.