L’un des anciens bastions de la peine de mort l’abolira

Le nombre de condamnés à mort en Virginie est passé de 50 dans les années 90 à cinq seulement en 2017. | Joe Raedle / Newsmakers via Getty Images

La Virginie exécutait plus de personnes que tout autre État que le Texas. Maintenant, il abolit les exécutions.

Le Commonwealth de Virginie a exécuté plus de personnes au cours des 45 dernières années que tout autre État que le Texas. Après que la Cour suprême a établi le cadre juridique moderne régissant les condamnations à mort Gregg c.Géorgie en 1976, il est l’un des rares États qui ont exécuté plus d’une douzaine de personnes en une seule année.

Mais la Virginie n’a exécuté personne non plus depuis 2017, et elle abolira bientôt complètement la peine de mort. La législature de l’État a donné son approbation finale à la législation mettant fin à la peine capitale en Virginie lundi. Le gouverneur Ralph Northam, un démocrate, a l’intention de signer le projet de loi.

La décision de la Virginie d’arrêter les exécutions est possible en raison des changements démographiques qui ont transformé l’ancien bastion républicain en un État bleu de plus en plus fiable. Le nord de la Virginie a longtemps hébergé une grande partie de la main-d’œuvre cosmopolite de Washington, DC, mais cette région est devenue à la fois plus diversifiée et plus démocratique ces dernières années, en particulier dans les anciennes banlieues conservatrices de DC.

Pendant ce temps, Richmond, Virginie, les faibles loyers et le climat doux en font un endroit attrayant pour les jeunes professionnels – et ces professionnels apportent souvent des opinions libérales qui ont transformé la politique de l’ancienne capitale de la Confédération.

Le résultat est que Northam est le premier gouverneur démocrate de l’État à servir aux côtés d’une législature d’État démocrate depuis l’ancien gouverneur Douglas Wilder, qui a quitté ses fonctions en 1994 – et Wilder a dirigé l’État à une époque où les démocrates du Sud étaient souvent assez conservateurs. Avec un contrôle démocrate unifié de ses branches élues, la Virginie a étendu Medicaid. Il a également récemment promulgué des lois interdisant la discrimination LGBTQ, annulant les restrictions sur l’avortement, réglementant les armes à feu et élargissant les droits de vote.

L’État a cependant fait un pas important pour réduire les condamnations à mort, bien avant de devenir un État bleu. Une loi d’État de 2002 a créé quatre officiers du Regional Capital Defender, et l’État a commencé à payer des honoraires beaucoup plus élevés aux avocats de la défense de la capitale en pratique privée – à un moment donné, l’État a plafonné les honoraires de ces avocats à 650 USD par affaire, garantissant pratiquement que de nombreux accusés de la peine capitale recevrait une représentation incompétente.

Grâce à cette loi, le nombre de condamnés à mort en Virginie est passé de 50 dans les années 1990 à cinq seulement en 2017.

En d’autres termes, le recours agressif antérieur de la Virginie à la peine de mort existait en grande partie parce que les accusés de la peine capitale étaient souvent mal représentés lors de leurs procès. Comme l’a déclaré la juge Ruth Bader Ginsburg en 2001, «les personnes bien représentées au procès ne sont pas passibles de la peine de mort».

Et, lorsque Northam signe la législation que la législature de l’État vient d’adopter, personne ne recevra la peine de mort en Virginie.