L’un des 12 garçons sauvés d’une grotte thaïlandaise meurt à l’école britannique

Duangphet “Dom” Phromthep, 17 ans, a été retrouvé inconscient dimanche dans sa chambre à la Brooke House College Football Academy dans le Leicestershire et a été transporté à l’hôpital où il est décédé mardi, a annoncé la Fondation Zico de Thaïlande. L’école a également confirmé sa mort.

BANGKOK – L’un des 12 garçons sauvés d’une grotte inondée en Thaïlande en 2018 après avoir été piégé pendant plus de deux semaines est décédé en Angleterre, où il fréquentait une académie sportive, a annoncé mercredi la fondation qui parraine ses études.

“Cet événement a laissé notre communauté universitaire profondément attristée et ébranlée”, a déclaré le directeur de l’école, Ian Smith, dans un communiqué. “Nous nous unissons dans le deuil avec toute la famille, les amis, les anciens coéquipiers de Dom et les personnes impliquées dans tous les aspects de sa vie, ainsi qu’avec toutes les personnes touchées de quelque manière que ce soit par cette perte en Thaïlande et dans toute la famille mondiale du collège.”