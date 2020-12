Le magazine TIME s’est retrouvé la cible du ridicule après avoir choisi Joe Biden et Kamala Harris pour son titre annuel de «Personne de l’année», les commentateurs de gauche et de droite se moquant de la décision de choisir le duo.

Le magazine a annoncé jeudi son choix du président américain présumé et du vice-président élu pour la récompense annuelle, à la grande consternation du commentariat des médias sociaux.

TIME avait précédemment révélé sa liste restreinte de candidats, qui, outre une entrée en solo pour Biden, présentait le président actuel Donald Trump, «Les travailleurs de la santé de première ligne et le Dr Anthony Fauci», Le meilleur virologue américain. La liste comprenait également les années 2020 «Mouvement pour la justice raciale», déclenché par le meurtre de George Floyd.

Avec une très grande majorité de 2020 étant l’année de Covid-19, le choix de Biden et Harris ne s’est pas bien passé. Beaucoup ont insisté sur le fait que les travailleurs de la santé auraient dû être célébrés par le magazine à la place, étant donné que les États-Unis ont été confrontés à l’une des pires épidémies de virus au monde.

« [Healthcare] les travailleurs passent presque toute l’année à essayer de lutter contre la pire pandémie depuis un siècle… et vous attribuez cette babiole à un homme qui a passé l’année dans un sous-sol, » s’est exclamé une personne sur Twitter.

Je pense juste que c’est drôle qu’ils aient eu l’occasion de remercier (bien que de manière performante) les travailleurs de la santé qui ont travaillé sans relâche avec covid et qui étaient comme non, donnez-le simplement à Biden – marki (@markimalarki) 11 décembre 2020

Médecins, infirmières, travailleurs d’urgence, passent presque toute l’année à essayer de lutter contre la pire pandémie depuis un siècle avec beaucoup de morts dans le processus – et vous attribuez cette boule à un homme qui a passé l’année dans un sous-sol et une femme si impopulaire qu’elle l’a fait pas même se rendre aux primaires. – Gris Connolly (@GrayConnolly) 11 décembre 2020

Aurait dû être des travailleurs de la santé. pic.twitter.com/BsXmWe5Jiu – L’honorable Peachy Dory (@sosaithi) 11 décembre 2020

Le magazine a cependant nommé conjointement les travailleurs de la santé et les organisateurs de justice raciale comme leurs «gardiens de l’année» – une toute nouvelle catégorie.

D’autres ont contesté le choix de Biden et Harris, d’autant plus que la morsure des ongles de 2020 d’une élection présidentielle était bien loin du glissement de terrain anti-Trump que de nombreux sondeurs avaient prédit.

«Joe Biden et Kamala Harris ont blessé les démocrates mais ils ont remporté la personne de l’année dans le magazine Time?» a tweeté un critique déconcerté.

«Autant leur donner à la fois un prix Nobel de la paix, un Oscar et un Grammy,» une autre personne a écrit de façon moqueuse.

Joe Biden et Kamala Harris ont blessé les démocrates mais ils ont remporté la personne de l’année dans le magazine Time? – Elizabeth Warren est une démocrate Neera Tanden 🥋 (@SocialistMMA) 11 décembre 2020

Autant leur donner à la fois un prix Nobel de la paix, un Oscar et un Grammy pour leur non-leadership «à couper le souffle». Les médias d’entreprise peuvent-ils agir de manière plus pathétique? 🤯 – Elisa Martinez (@ elisa1121) 11 décembre 2020

D’autres commentateurs ont pensé qu’il était bizarre de mettre Biden et son colistier ensemble pour « la personne » de l’année, comme si le personnage de l’un ou l’autre ne méritait pas assez le titre seul.

Certains ont souligné que d’autres présidents, comme son ancien patron Barack Obama et Trump lui-même, étaient devenus la personne de l’année à eux seuls.

Le mouvement de TIME a été effectué comme « dérangé » et politique « Gaslighting. »

« Cela signifie-t-il que l’un d’entre eux ne répond pas aux critères d’une personne? » a plaisanté le podcasteur Ashleigh Coffin.

C’est bizarre. Ces autres présidents n’ont pas partagé leur prix de PERSONNE de l’année avec leur vice-président. pic.twitter.com/Yq36tomLlp – Boomieleaks (@Boomieleaks) 11 décembre 2020

Cela signifie-t-il que l’un d’eux ne répond pas aux critères d’une personne https://t.co/ze8W5dJUAS – Cendre (@AshBCoffin) 11 décembre 2020

Quand je l’ai vu pour la première fois, j’ai pensé que c’était de la parodie 🤯 – Geniea 🌹 (@ Geniea8) 11 décembre 2020

Le choix inhabituel de la « personne de l’année » n’était pas la première fois en 2020 qu’un grand média ne réussissait pas à choisir entre deux démocrates. Au cours de la saison des primaires présidentielles, en janvier, le New York Times a décidé d’approuver à la fois Elizabeth Warren et Amy Klobuchar pour la présidence, et a également été torréfié pour cela à l’époque.

