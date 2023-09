« L’un de ses tout premiers concerts a eu lieu dans notre cantine » – Comment EA Sports a découvert Avril Lavigne

La série de jeux FIFA a produit des bandes sonores légendaires mettant en vedette des artistes emblématiques – mais saviez-vous qu’EA Sports a joué un rôle clé dans le lancement de la carrière d’une star ?

Et pas n’importe quelle vieille star non plus – nul autre que la reine pop-punk canadienne, Avril Lavigne.

Lee Price, auteur du livre « FIFA Football : The Story Behind the Video Game Sensation », a expliqué à QuatreQuatreDeux exactement comment.

« Si vous repensez à FIFA 98 et écoutez Blur’s Song 2 en boucle, j’ai adoré cette chanson à cause de FIFA, et beaucoup de gens disent la même chose à propos d’une autre chanson », se souvient Price.

« L’une de mes histoires préférées est qu’EA Sports a découvert Avril Lavigne. L’un de ses tout premiers concerts a eu lieu à la cantine d’EA, essayant d’impressionner le musicien qu’ils avaient embauché, car ils se sont rendu compte que le fait d’avoir une bande sonore rehaussait l’authenticité et le sentiment de » Le jeu. Ils ont conclu un accord pour mettre le premier single de Lavigne, « Complicated », dans FIFA 2003. «

« Complicated » était l’un des plus grands succès du premier album de Lavigne, « Let Go », mais aurait-elle atteint les mêmes niveaux de renommée mondiale sans un peu d’aide du beau jeu ? Nous ne savons tout simplement pas…

