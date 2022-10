“L’un de nous”: un musicien de la Colombie-Britannique se souvient de jam sessions dans un poulailler avec Loretta Lynn

La mort de Loretta Lynn a rappelé des souvenirs à un musicien de la Colombie-Britannique qui dit avoir joué dans son groupe bien avant qu’elle ne devienne une légende de la musique country.

Len Lemieux de Penticton, en Colombie-Britannique, se souvient d’avoir joué avec Lynn, qui a passé du temps à Vancouver et a vécu juste au sud de la frontière canado-américaine dans l’État de Washington.

“Elle n’était que l’une d’entre nous”, a déclaré Lemieux à CBC La Colombie-Britannique aujourd’hui mardi après l’annonce du décès de Lynn.

Lemieux, 89 ans, dit qu’il jouait de la guitare en acier dans le groupe de Lynn, assis pour son guitariste régulier Roland Smiley lors de concerts à Blaine, Washington, avant de s’attirer la colère des musiciens locaux et des gardes-frontières.

Il dit que lorsque Lynn et son mari, Oliver “Mooney” Lynn, sont passés par la Colombie-Britannique, ils s’arrêtaient à sa maison de Surrey pour des jam sessions avant d’aller jouer dans un poulailler, sur ce qui est maintenant East Kent Avenue près d’Elliot Street à Vancouver.

La coopérative, qui appartenait à un couple nommé Ernest Clare ‘Mac’ McGregor et sa femme Irene Loranger, était en quelque sorte un point chaud de la musique à l’époque, où le couple organisait des jam sessions de musique country et accueillait une variété de valses, prairie- danses de style et houe-downs.

Len Lemieux dit que Lynn et son mari, Oliver “Mooney” Lynn s’arrêtaient chez lui à Surrey pour des jam sessions avant de jouer dans un poulailler, illustré ici (encerclé). (Musée de Vancouver)

Au cours de sa carrière, Lynn était connue pour apparaître dans des robes longues avec des broderies élaborées ou des strass, mais Lemieux se souvient l’avoir vue dans un bar à Blaine jouer pieds nus. Plus tard, elle a porté ce qu’il décrit comme des tenues occidentales, dit-il.

“Aujourd’hui, ils qualifieraient cela de” ridicule comme l’enfer “, mais cela correspondait parfaitement aux tenues de l’époque”, a-t-il déclaré.

Lynn est née dans une famille de mineurs du Kentucky, mais a déménagé dans l’État de Washington après avoir épousé Mooney alors qu’elle était encore adolescente.

Lemieux a déclaré que le couple menait une vie difficile qui se reflétait dans sa musique.

Loretta Lynn et son mari, Oliver “Mooney” Lynn, que l’on voit ici sur une photo de 1982, ont passé du temps en Colombie-Britannique avant de devenir une star de la musique country. (AP Photo/Antonio Carozza, Dossier)

Il se souvient d’une histoire où Mooney a volé des poulets dans une ferme de l’État de Washington et les a emmenés chez Smiley à Bellingham. Là, Smiley et sa femme ont plumé et éviscéré les oiseaux puis les ont fait cuire dans une grande marmite.

“Nous sommes tous venus et avons passé une excellente journée de musique et de poulet”, a déclaré Lemieux.

En 1959, les talents de Lynn ont attiré l’attention de certains dirigeants d’une maison de disques locale de Vancouver appelée Zero Records.

“Ils ont vraiment aimé la façon dont elle chantait”, a déclaré l’écrivain Rob Howatson à CBC en 2017. “Ils l’ont signée et l’ont aidée à enregistrer son premier single à succès.”

Lynn et Mooney ont ensuite voyagé vers le sud à la recherche du succès, ce qui était tout sauf assuré.

“Tous ceux d’entre nous qui les connaissaient se sont dit : ‘Oh, qu’est-ce qu’ils font maintenant ? Mon Dieu, c’est juste une perte de temps'”, a déclaré Lemieux. “Aucun d’entre nous n’avait même pensé à [how it] allait finir.”

Lynn est devenue la première femme nommée artiste de l’année lors des deux principales cérémonies de remise de prix du genre, d’abord par la Country Music Association en 1972, puis par l’Academy of Country Music trois ans plus tard.

La famille de Lynn dit qu’elle est décédée paisiblement dans son sommeil mardi matin à la maison dans son ranch à Hurricane Mills, Tenn.