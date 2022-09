L’un de mes jeux préférés vient d’être lancé sur Apple Arcade

Arcade aux pommes a ajouté Gris, un jeu étonnant sur la guérison d’expériences douloureuses, à son catalogue de jeux vendredi. Les abonnés Apple Arcade peuvent consulter Gris sans frais supplémentaires. Sinon, vous pouvez trouver Gris dans l’App Store pour un paiement unique de 5 $.

Le jeu s’ouvre sur une jeune fille, Gris, qui a souffert d’un chagrin et a perdu sa voix. Elle commence à errer dans un monde incolore de ruines. En cours de route, elle acquiert de nouvelles compétences et commence à guérir. Les compétences se manifestent dans la robe de Gris, qui devient un outil important pour terminer les niveaux. Vous ne pouvez pas mourir dans le jeu, faisant de la persévérance et de la patience des thèmes constants. Le jeu plonge dans le symbolisme avec son utilisation d’environnements, de couleurs, d’obstacles et plus encore, ce qui laisse une grande partie du jeu ouverte à votre interprétation.

Une bande-son apaisante s’estompe dans des moments de calme, où vous n’entendez que les pas de Gris et le murmure du vent. Le jeu joue également sur la couleur, alternant entre friches austères, temples baignés de soleil et forêts luxuriantes.

Arcade aux pommes ajoute de nouveaux jeux et des mises à jour de contenu toutes les semaines. Si vous souhaitez essayer Apple Arcade, vous pouvez bénéficier d’un essai gratuit de trois mois à l’achat d’un nouvel appareil Apple, ou d’un mois gratuit si vous vous inscrivez pour la première fois. Ouvrez l’App Store et appuyez sur l’icône du joystick en bas de l’écran pour lancer le service.