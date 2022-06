Lummis et Gillibrand veulent renforcer le CFTC et traiter les actifs numériques comme des marchandises

Gillibrand, un démocrate de New York qui siège au comité sénatorial de l’agriculture, et Lummis, un républicain du Wyoming pour la première fois au comité bancaire, ont déclaré que la législation est l’aboutissement de mois de collaboration à la Chambre et au Sénat et représente une première critique. tenter de structurer les marchés des actifs numériques avec des définitions juridiques attendues depuis longtemps.

Leur projet de loi, intitulé Responsible Financial Innovation Act, équivaut à une refonte réglementaire qui classerait la grande majorité des actifs numériques comme des matières premières comme le blé, le pétrole ou l’acier. En tant que telle, la législation bipartite laisserait également l’essentiel de la responsabilité de la surveillance à la Commodity Futures Trading Commission et non à la Securities and Exchange Commission, comme certains l’avaient prévu.

Mais après des mois de recherche, de consultation de l’industrie et de travail d’équipe bipartite, les sens. Kirsten Gillibrand et Cynthia Lummis ont déclaré mardi qu’elles étaient prêtes à lancer la première tentative majeure de placer des garde-corps autour de l’industrie naissante.

Aussi excités que Wall Street et Main Street devaient avoir la crypto comme nouvelle idée d’investissement et réserve de valeur, la vitesse à laquelle les crypto-monnaies sont entrées sur les marchés américains traditionnels a provoqué une angoisse proportionnelle pour les régulateurs américains, qui n’étaient équipés que de lois sur les valeurs mobilières vieilles de plusieurs décennies. une industrie que beaucoup appellent encore le « Far West » financier.

À quelques exceptions près, le projet de loi désigne les monnaies numériques comme des « actifs accessoires » ou des actifs immatériels et fongibles qui sont offerts ou vendus en même temps que l’achat et la vente d’un titre.

« Mon État d’origine, le Wyoming, s’est donné beaucoup de mal pour diriger le pays en matière de réglementation des actifs numériques, et je souhaite apporter ce succès au niveau fédéral », a déclaré Lummis dans un communiqué de presse. « Alors que cette industrie continue de croître, il est essentiel que le Congrès élabore avec soin une législation qui favorise l’innovation tout en protégeant le consommateur contre les mauvais acteurs. »

« Le cadre Lummis-Gillibrand fournira de la clarté à la fois à l’industrie et aux régulateurs, tout en maintenant la flexibilité nécessaire pour tenir compte de l’évolution continue du marché des actifs numériques », a ajouté Gillibrand dans le même communiqué.

La CFTC et la SEC réglementent ensemble de larges pans du marché américain et agissent comme deux puissants chiens de garde de Wall Street. Le premier supervise l’achat et la vente de matières premières comme le maïs, le café, l’or et le pétrole, tandis que le second contrôle les entreprises, les dirigeants et les titres qui cherchent à lever des capitaux auprès du public.

Alors qu’il appartient au Congrès de décider comment les agences gouvernementales contrôlent les marchés américains, la SEC et son président, Gary Gensler, ont mené pendant plus d’un an la croisade publique en faveur de règles cryptographiques plus strictes.

« Actuellement, nous n’avons tout simplement pas suffisamment de protection des investisseurs dans le financement, l’émission, le commerce ou les prêts de crypto », a déclaré Gensler aux législateurs en septembre. « Franchement, à l’heure actuelle, cela ressemble plus au Far West ou à l’ancien monde du » acheteur méfiez-vous « qui existait avant la promulgation des lois sur les valeurs mobilières. »