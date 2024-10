« Luminosité majestueuse » : le Musée d’Art Moderne de Varsovie trouve un nouveau domicile permanent | Vacances Pologne

WLorsque la Pologne a rejoint l’Union européenne il y a 20 ans, notre monde a changé. J’étais étudiant à Varsovie et j’ai dépensé mes économies dans un billet de train pour Berlin – non pas pour travailler comme migrant, mais pour voir les 200 chefs-d’œuvre du musée. Nouvelle Galerie Nationale prêté par le New York Musée d’Art Moderne.

En 2017, avant de travailler dans la Silicon Valley, je me suis précipité au Musée d’art moderne de San Francisco. Le tout premier tableau que j’ai vu a été un plaisir personnel car l’artiste était une femme, Paulina Ołowskaet polonais.

À chaque fois, j’avais une petite douleur au cœur. Car même si la scène artistique polonaise est abondante, notre Musée d’Art Moderne n’a plus d’adresse fixe depuis deux décennies, se déplaçant d’un lieu à l’autre. C’était une institution pour les migrants.

À l’extérieur du nouveau bâtiment la semaine dernière. Photographie : Czarek Sokołowski/AP

Cela a changé le 25 octobre avec l’ouverture de sa maison pour toujours, construite à cet effet, en plein centre de Varsovie, notre capitale. Le bâtiment est controversé, peut-être en raison des attentes massives. Les critiques estiment que cela manque d’imagination : au mieux, le gigantesque hangar blanc ressemble à un centre logistique de vente au détail en ligne, un temple du capitalisme avancé.

En entrant dans le musée, la luminosité est choquante, majestueuse et offre un accueil chaleureux

Mais j’ai gardé l’esprit ouvert. Les boulevards parisiens du quartier ont été dynamités et réduits en ruines par l’Allemagne nazie en 1944 après avoir écrasé le soulèvement de la résistance polonaise de Varsovie ; nos « alliés » soviétiques l’a délibérément privé de soutien, puis l’a « libéré » nous avant d’imposer un régime totalitaire meurtrier.

Staline a alors « offert » à notre ville le fameux Palais de la Culture et des Sciencesun temple socialiste-réaliste du mensonge et du châtiment qui ressemble à une seringue noueuse et retournée remplie d’un poison tyrannique. C’est désormais un élément fondamental de notre horizon de verre et d’acier par ailleurs scintillant, que nous choisissons de conserver, peut-être comme un fier souvenir de ce à quoi nous avons survécu.

L’architecte Thomas Phifer, avec l’œuvre de Magdalena Abakanowicz, au nouveau Musée d’Art Moderne. Photographie : Czarek Sokołowski/AP

Notre nouveau musée est juste à côté. En entrant, la luminosité est choquante, majestueuse, et pourtant accueille chaleureusement. Aux côtés de l’architecte américain Thomas Phifer, dans l’espace qu’il a conçu, je lui demande ce qu’il aime le plus.

« La lumière », dit-il. « Pour moi, la lumière est l’illumination. C’est l’ouverture des idées. C’est nettoyant en quelque sorte. Surtout ici », dit-il en désignant, à travers la fenêtre géante devant nous, le sombre cadeau de Moscou à Varsovie.

Pour moi, la lumière est l’illumination. C’est l’ouverture des idées. C’est nettoyant d’une certaine manière Thomas Phifer, architecte

Les fenêtres donnent dans toutes les directions de la ville, offrant des perspectives inédites. Restez assez longtemps pour que le ciel change, suggère Phifer, et la lumière change l’art. Une pièce n’a qu’un banc et une vue – un répit loin de l’art, un lieu de simple contemplation.

Le nouveau musée la nuit. Photographie : Xinhua/Alay

La collection permanente ouvre le 21 février. Environ 65 % des œuvres seront réalisées par des artistes polonais, avec de nombreuses pièces provenant directement des studios en activité et arrivant au musée. Pour la phase d’ouverture actuelle, il y a un premier lot de neuf pièces, toutes à grande échelle et toutes réalisées par des femmes. Le plus frappant visuellement est peut-être Ghosting, de l’artiste norvégien né en République démocratique du Congo. Sandra Mujinga. C’est comme une tente aux couleurs vives emportée par une tempête ; regardez encore, et nous pouvons voir la forme d’un être humain.

ignorer la promotion de la newsletter passée Obtenez des idées de voyage, des voyages en vedette et des conseils locaux pour votre prochain séjour, ainsi que les dernières offres de Guardian Holidays. Avis de confidentialité : Les newsletters peuvent contenir des informations sur des organismes de bienfaisance, des publicités en ligne et du contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre Politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter

Magdalena Abakanowicz, star de la sculpture polonaise dont les œuvres ont été présentées lors d’un défilé de mode Alexander McQueen, est représentée par Monumental Composition. Pots 2024 par Karolina Jabłońska représente des bocaux agrandis de conserves, ainsi que sa tête, ce qui peut être interprété comme une plaisanterie aux dépens du sloiki, ou « pots ». Les gens, comme moi – une jeune femme issue d’une famille modeste de province et attirée par le travail en entreprise à Varsovie – retournent encore chaque week-end à leurs racines traditionnelles pour récupérer la cuisine maison, dans des bocaux, de leurs mères aimantes.

Selon la directrice du musée, Joanna Mytkowska, la pièce la plus « complexe » est un bronze de 1954 d’Alina Szapocznikow, une survivante de l’Holocauste, intitulé Friendship. À l’origine, dans le Palais de la Culture, il s’agit d’un couple de jeunes hommes en pleine forme, personnifiant l’URSS et la Pologne, dans une étreinte prétendument amicale. Jetée à la chute du communisme, l’œuvre a été réhabilitée avec Szapocznikow elle-même. Aujourd’hui, il regarde par la fenêtre vers le bâtiment dans lequel il se trouvait autrefois, comme s’il repensait à son passé.

« C’est une histoire extraordinaire sur la façon dont notre relation avec l’œuvre d’art évolue. De l’art de propagande à l’admiration pour une artiste d’avant-garde, ce qu’était sans aucun doute Szapocznikow », explique Mytkowska. « C’est une histoire très intéressante et très moderne sur la façon dont notre perception des œuvres d’art change. »

L’escalier du Musée d’Art Moderne de Varsovie. Photographie : Czarek Sokołowski/AP

Le plus inoubliable est le double escalier qui embrasse les visiteurs. Phifer me dit qu’il avait à peine entendu parler d’Instagram lorsqu’il l’a conçu ; et pourtant, il est instantanément devenu un lieu de fête où les inconnus se mélangent et rassemblent des souvenirs. Dans certains musées, lorsque nous observons des œuvres d’art, nous pouvons nous sentir déconnectés les uns des autres. Ici, on se connecte.