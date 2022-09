Lumières violettes et Union Jacks vus dans des villes de New York à Tel Aviv alors que le monde rend hommage à la reine

Des monuments du monde entier se sont illuminés de violet en signe de respect envers la reine après sa mort à l’âge de 96 ans.

Sa Majesté est décédée “paisiblement” jeudi à Balmoral – provoquant une vague de chagrin à l’échelle mondiale.

The Shard is London a tourné ses lumières violettes pour honorer Sa Majesté Crédit : Tom Bowles / Agence Story Picture

L’Empire State Building de New York brille de violet à la mémoire de la reine Crédit : Twitter/@EmpireStateBuilding

La Tour Eiffel à Paris a éteint ses lumières en signe de respect Crédit : Getty

Le bâtiment de la municipalité de Tel Aviv est illuminé aux couleurs de l’Union Jack Crédit : AFP

La reine est malheureusement décédée à l’âge de 96 ans Crédit : AFP

Dans plusieurs villes du Royaume-Uni et à l’étranger, des monuments se sont illuminés de violet tandis que d’autres ont projeté l’Union Jack alors que le monde est en deuil.

La Tour Eiffel à Paris a éteint ses lumières pour la nuit en hommage au monarque.

Un tweet sur la page du monument disait : “En hommage à Sa Majesté la reine Elizabeth II, ce soir, j’éteindrai mes lumières à minuit.”

Pendant ce temps, The Shard à Londres a tamisé ses lumières violettes à la mémoire de la reine.

À New York, les lumières de la tour de l’Empire State Building “brillent en violet et scintillent en argent pour honorer la vie et l’héritage” du monarque.

Et dans d’autres villes et villages comme Tel-Aviv, Israël et Benidorm en Espagne, les Union Jacks arborent des bâtiments.

Cela survient alors que des millions de personnes à travers le monde s’unissent dans le chagrin après la mort tragique de la reine jeudi.

Les organes de presse du monde entier ont salué Sa Majesté comme la “reine du siècle” alors que les hommages affluent.

Le journal italien La Stampa a qualifié la monarque de “reine du siècle” tandis que le média allemand Bild a noté qu’elle était “de retour avec son Philip”.

La reine a eu le cœur brisé lorsque le prince Philip, son mari de 73 ans, est décédé à l’âge de 99 ans en avril de l’année dernière.

Le New Zealand Herald a évoqué l’hommage émouvant du roi Charles III à sa mère alors qu’il racontait sa “plus grande tristesse”.

Le quotidien allemand Die Welt a déclaré que la mort de Sa Majesté marque la “fin d’une époque” tandis que le journal français Le Monde a décrit ses sept décennies de règne comme “un règne extraordinaire”.

La Grande-Bretagne et les royaumes du Commonwealth de la Reine entreront désormais dans une période de deuil de dix jours.

Dans une sombre déclaration, le palais de Buckingham a confirmé que Sa Majesté Elizabeth II, le monarque le plus ancien de l’histoire britannique, était décédée – faisant de son fils, Charles, le roi.

Le décès de la reine survient alors que…

Le palais de Buckingham a annoncé dans un communiqué : “La reine est décédée paisiblement à Balmoral cet après-midi.

“Le roi et la reine consort resteront à Balmoral ce soir et reviendront à Londres demain.”

Charles, qui sera désormais connu sous le nom de roi Charles III, a fait une déclaration alors qu’il dirigeait la nation en deuil.

Le nouveau roi a déclaré: «La mort de ma mère bien-aimée, Sa Majesté la reine, est un moment de la plus grande tristesse pour moi et tous les membres de ma famille.

“Nous pleurons profondément le décès d’une souveraine chérie et d’une mère très aimée. Je sais que sa perte sera profondément ressentie dans tout le pays, les Royaumes et le Commonwealth, et par d’innombrables personnes à travers le monde.

“Pendant cette période de deuil et de changement, ma famille et moi serons réconfortés et soutenus par notre connaissance du respect et de la profonde affection dans lesquels la reine était si largement tenue.”

Une exposition à Flushing Meadows à New York Crédit : Reuters

Benidorm illumine la ville avec un hommage à la reine Crédit : Solarpix