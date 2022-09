Lumières éteintes, chauffages éteints : les Européens se préparent à la crise énergétique hivernale après que la Russie a coupé le gaz

Alors que l’Europe se dirige vers l’hiver en proie à une crise énergétique, les bureaux deviennent de plus en plus froids. Les statues et les bâtiments historiques s’assombrissent. Les boulangers qui n’ont pas les moyens de chauffer leurs fours parlent d’abandonner, tandis que les producteurs de fruits et légumes risquent de laisser les serres inactives.

En Europe de l’Est, plus pauvre, les gens s’approvisionnent en bois de chauffage, tandis qu’en Allemagne, plus riche, l’attente d’une pompe à chaleur économe en énergie peut prendre six mois. Et les entreprises ne savent pas combien elles peuvent encore réduire.

“Nous ne pouvons pas éteindre les lumières et obliger nos invités à s’asseoir dans le noir”, a déclaré Richard Kovacs, directeur du développement commercial de la chaîne hongroise de hamburgers Zing Burger. Les restaurants ne font déjà fonctionner les grillades que nécessaire et utilisent des détecteurs de mouvement pour éteindre les lumières dans les entrepôts, certains magasins faisant face à une augmentation de 750 % de leurs factures d’électricité depuis le début de l’année.

Avec des coûts élevés et des approvisionnements énergétiques serrés, l’Europe déploie des programmes d’aide et prévoit de secouer les marchés de l’électricité et du gaz naturel alors qu’elle se prépare à l’augmentation de la consommation d’énergie cet hiver. La question est de savoir si cela suffira pour éviter le rationnement et les pannes d’électricité imposés par le gouvernement après que la Russie a réduit le gaz naturel nécessaire pour chauffer les maisons, faire fonctionner les usines et produire de l’électricité à un dixième de ce qu’elle était avant d’envahir l’Ukraine.

La dépendance de l’Europe vis-à-vis de l’énergie russe a transformé la guerre en une crise énergétique et économique, les prix ayant atteint des niveaux records ces derniers mois et fluctuant énormément.

Certaines petites boulangeries allemandes envisagent de fermer définitivement leurs portes en raison de la crise énergétique imminente en Europe. Ici, un boulanger pousse des petits pains dans des fours chauffés au gaz dans une usine de Neu Isenburg, en Allemagne, le 19 septembre. (Michael Probst/Associated Press)

En réponse, les gouvernements ont travaillé dur pour trouver de nouveaux approvisionnements et économiser l’énergie, les installations de stockage de gaz étant désormais pleines à 86 % avant la saison de chauffage hivernale, dépassant l’objectif de 80 % d’ici novembre. Ils se sont engagés à réduire la consommation de gaz de 15%, ce qui signifie que la Tour Eiffel plongera dans l’obscurité plus d’une heure plus tôt que la normale tandis que les magasins et les bâtiments éteindront les lumières la nuit ou abaisseront les thermostats.

La capacité de l’Europe à traverser l’hiver pourrait finalement dépendre du froid qu’il fait et de ce qui se passe en Chine. Les arrêts visant à stopper la propagation du COVID-19 ont ralenti de grandes parties de l’économie chinoise et signifié moins de concurrence pour les rares approvisionnements énergétiques.

Le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré ce mois-ci que les premiers préparatifs signifient que la plus grande économie d’Europe est “maintenant dans une position dans laquelle nous pouvons entrer courageusement et courageusement dans cet hiver, dans lequel notre pays résistera”.

“Personne n’aurait pu dire cela il y a trois, quatre, cinq mois, ou au début de cette année”, a-t-il ajouté.

Les entreprises pourraient fermer, certaines définitivement

Même s’il y a du gaz cet hiver, les prix élevés poussent déjà les particuliers et les entreprises à en consommer moins et forcent certaines usines énergivores comme les verriers à fermer.

C’est une décision à laquelle sont également confrontés les producteurs de fruits et légumes aux Pays-Bas, qui sont essentiels à l’approvisionnement alimentaire hivernal de l’Europe : fermer les serres ou subir une perte après que les coûts ont grimpé en flèche pour le chauffage au gaz et l’éclairage électrique.

Un ouvrier est photographié à l’intérieur d’une usine du fabricant français de verrerie Arc International à Arques le 13 septembre. L’entreprise a temporairement licencié 1 600 employés, près d’un tiers de ses effectifs, et arrêtera certains de ses fours pendant l’hiver, dans un contexte de flambée des prix de l’énergie. . (Sameer Al-Doumy/AFP/Getty Images)

Bosch Growers, qui cultive des poivrons verts et des mûres, a mis en place une isolation supplémentaire, mis une serre au ralenti et expérimenté des températures plus basses. Le coût? Des rendements plus faibles, des mûres qui mettent plus de temps à mûrir et qui fonctionnent potentiellement dans le rouge pour maintenir les relations avec les clients même à des volumes plus faibles.

“Nous voulons rester sur le marché, pas ruiner la réputation que nous avons développée au fil des ans”, a déclaré Wouter van den Bosch, la sixième génération de sa famille à aider à diriger l’entreprise. “Nous sommes en mode survie.”

Kovacs, le producteur van den Bosch et des boulangers comme Andreas Schmitt à Francfort, en Allemagne, sont confrontés à la dure réalité que la conservation ne va pas si loin.

Schmitt chauffe moins de fours dans ses 25 boulangeries Cafe Ernst, les fait fonctionner plus longtemps pour économiser l’énergie de démarrage, réduit sa sélection de pâtisseries pour s’assurer que les fours fonctionnent à plein et stocke moins de pâte pour réduire les coûts de réfrigération. Cela pourrait permettre d’économiser de 5 à 10 % sur une facture d’énergie qui devrait plus que tripler, passant de 300 000 € (395 610 $ CAN) par an à 1,1 million € l’an prochain.

“Cela ne changera pas le monde”, a-t-il déclaré. L’essentiel de ses dépenses est “l’énergie nécessaire pour obtenir de la pâte à pain, et c’est une quantité d’énergie donnée”.

Schmitt, chef de la guilde des boulangers locaux, a déclaré que certaines petites boulangeries envisageaient d’abandonner. L’aide du gouvernement sera essentielle à court terme, a-t-il déclaré, tandis qu’une solution à plus long terme consiste à réformer les marchés de l’énergie eux-mêmes.

Les gouvernements se bousculent pour les fournitures

L’Europe vise les deux, bien que les dépenses nécessaires puissent être insoutenables. Les nations ont alloué 500 milliards d’euros pour alléger les factures élevées des services publics depuis septembre 2021, selon une analyse du groupe de réflexion Bruegel à Bruxelles, et elles renflouent les services publics qui n’ont pas les moyens d’acheter du gaz pour remplir leurs contrats.

Les gouvernements ont assuré un approvisionnement supplémentaire en gaz à partir des gazoducs vers la Norvège et l’Azerbaïdjan et ont intensifié leurs achats de gaz naturel liquéfié coûteux qui arrive par bateau, en grande partie des États-Unis.

Un militant pro-nucléaire manifeste devant le Parlement européen à Strasbourg le 6 juillet. (Jean-François Badias/Associated Press)

Dans le même temps, l’UE envisage des interventions drastiques telles que la taxation des bénéfices exceptionnels des sociétés énergétiques et la réorganisation des marchés de l’électricité afin que les coûts du gaz naturel jouent moins un rôle dans la détermination des prix de l’électricité.

Mais alors que les pays s’efforcent de remplacer les combustibles fossiles russes et même de réactiver les centrales électriques au charbon polluantes, les écologistes et l’UE elle-même affirment que les énergies renouvelables sont la solution à long terme.

Monnaie d’échange pour la Russie

Les gouvernements ont rejeté la Russie en tant que fournisseur d’énergie, mais le président Vladimir Poutine a toujours de l’influence, selon les analystes. Une partie du gaz russe circule toujours et un hiver rigoureux pourrait saper le soutien public à l’Ukraine dans certains pays. Il y a déjà eu des manifestations dans des endroits comme la Tchéquie et la Belgique.

“Le marché est très serré et chaque molécule compte”, a déclaré Agata Loskot-Strachota, chercheur principal en politique énergétique au Centre d’études orientales de Varsovie. “C’est le levier que Poutine a encore – que l’Europe devrait faire face à des sociétés déçues ou appauvries.”

En Bulgarie, le plus pauvre des 27 membres de l’UE, la flambée des prix de l’énergie oblige les familles à réduire leurs dépenses supplémentaires avant l’hiver pour s’assurer d’avoir suffisamment d’argent pour acheter de la nourriture et des médicaments.

Plus d’un quart des sept millions d’habitants de la Bulgarie n’ont pas les moyens de chauffer leur maison, selon l’office des statistiques de l’UE Eurostat, le plus élevé du bloc des 27 pays en raison de bâtiments mal isolés et de faibles revenus.