L’inspiration pour la haute couture peut venir d’endroits étranges. Pour un designer taïwanais, il s’agit de recycler les vieux fils et boulons de l’industrie électrique.

Wang Li-ling, 36 ans, parcourt les décharges, ramassant de vieux morceaux de métal et des fils du principal fournisseur d’électricité de Taiwan pour ajouter une touche supplémentaire à ses vêtements.

« Par exemple, il y a pas mal de matériel de Taipower qu’ils ont éliminé », a déclaré Wang à Reuters dans son studio.

« Ces matériaux sont utilisés depuis plus de 20 ou 30 ans. Au moins plus de 10 ans. Ainsi, leur couleur ou la sensation marbrée qu’ils vous donnent est différente de celle du nouveau matériau. »

Les fils et autres matériaux sont cousus sur des robes et autres vêtements, leur donnant une sensation futuriste et suscitant un accueil chaleureux lors d’un défilé de mode à Taipei vendredi.

« En fait, c’est la première fois que je vois un créateur de mode taïwanais transformer des objets recyclés en nouvelles idées », a déclaré l’influenceur de style de vie taïwanais Andrew Chen, qui était présent au salon.

« Tout le monde sait que l’industrie de la mode est une question de mode rapide. Et c’est du gaspillage. Cela a élargi mes horizons aujourd’hui que j’ai vu comment utiliser des matériaux anciens pour créer quelque chose de nouveau, puis le présenter avec créativité. »

Destination populaire pour les touristes branchés à l’époque pré-coronavirus, Taiwan a une scène de la mode en plein essor, dont les créateurs commencent à avoir un impact sur la scène mondiale.

Avec de nombreux événements mondiaux fermés ou déplacés en ligne en raison de COVID-19[feminine pandémie, Taiwan a organisé la Fashion Week de Taipei en octobre avec des spectacles en direct, témoignage des efforts fructueux de l’île pour contrôler la propagation de la maladie.