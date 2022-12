lumières des Fêtes, services aux chandelles, cantates – Shaw Local

1) Emmitouflez-vous et promenez-vous dans Joliet (ou explorez un nouveau quartier) et admirez toutes les lumières et décorations des fêtes en utilisant la carte sur joliet.gov/holidaylights.

2) Family Fun Zone au 2333 Theodore St. à Crest Hill accueillera un « ugly sweater skate » de 18 h à 21 h vendredi. L’entrée est de 10 $. La location de patins est de 5 $. La personne avec le chandail le plus moche gagnera une carte-cadeau de 50 $. Pour information, composez le 815-729-9191 ou visitez familyfunzone.com.

3) Une fête de Noël au profit de Wish Upon a Rescue et de Trinity Services, Inc. aura lieu vendredi de 19 h à 22 h au ROXY à Lockport, 1017 S State St Lockport. Les caractéristiques comprennent de la musique en direct par The BackBeat, un bar payant, des collations et une compétition amicale de chandails laids. L’entrée est de 10 $. Pour information rendez-vous, roxylockport.com/events.

4) L’Église de l’Alliance évangélique du Bon Pasteur organisera un service de veille de Noël aux chandelles en personne à 21 h samedi au 2437 Plainfield Road à Joliet. Le service sera également diffusé en direct sur la page Facebook de l’église. Le service consiste à alterner des hymnes de Noël, des lectures des Écritures et à partager la lumière du Christ avec tout le monde dans la salle. Pour plus d’informations, composez le 815-436-5945 ou visitez goodshepherdcov.org.

5) L’église baptiste Ridgewood tiendra une cantate de Noël à 10 h dimanche au 1968 Hillcrest Road, Joliet. La cantate s’intitule « Dix mille joies ». Pour information, composez le 815-726-3222 ou visitez ridgewoodbaptist.org.

• Souhaitez-vous que votre événement figure dans cette rubrique hebdomadaire ? La première étape consiste à soumettre vos événements au calendrier communautaire de Herald-News à shawlocal.com/the-herald-news/local-events/#!.