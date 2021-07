Lumière repérée par derrière l’un pour la première fois

Cela a été prédit pendant des décennies par la théorie de la relativité générale d’Albert Einstein.

Les résultats ont été rapportés dans une nouvelle étude publiée mercredi dans la revue britannique Nature.

« Aucune lumière qui pénètre dans ce trou noir n’en sort, donc nous ne devrions pas être en mesure de voir quoi que ce soit qui se trouve derrière le trou noir. »

Les astronomes ont récemment vu quelque chose qu’ils n’avaient jamais vu auparavant en observant un trou noir à quelque 800 millions d’années-lumière : des émissions de rayons X provenant directement de derrière le trou noir au centre d’une galaxie lointaine.

« Toute la lumière qui pénètre dans ce trou noir ne sort pas, nous ne devrions donc pas pouvoir voir quoi que ce soit derrière le trou noir », a déclaré l’auteur principal de l’étude, Dan Wilkins de l’Université de Stanford, dans un communiqué. « La raison pour laquelle nous pouvons voyez, c’est parce que ce trou noir déforme l’espace, courbe la lumière et tord les champs magnétiques autour de lui.

Un phénomène aussi incroyable a été prédit depuis des décennies par la théorie de la relativité générale d’Albert Einstein, mais c’est la première fois que la lumière derrière un trou noir est vue directement, selon IFL Science.

Les chercheurs étudiaient une caractéristique connue sous le nom de couronne, mais les télescopes ont également capté des « échos lumineux » inattendus, a déclaré le Guardian. Les éclairs supplémentaires étaient plus petits, plus tardifs et de couleurs différentes que les éruptions lumineuses.

Roger Blandford, co-auteur de l’étude, également de Stanford, a déclaré : « Il y a cinquante ans, lorsque les astrophysiciens ont commencé à spéculer sur le comportement du champ magnétique à proximité d’un trou noir, ils n’avaient aucune idée qu’un jour nous pourrions avoir le techniques pour observer cela directement et voir la théorie générale de la relativité d’Einstein en action.

Edward Cackett, un astronome de la Wayne State University qui n’était pas impliqué dans l’étude, a déclaré à MIT Technology Review que « c’est un résultat vraiment excitant. Bien que nous ayons déjà vu la signature des échos de rayons X, jusqu’à présent cela n’a pas été possible pour séparer l’écho qui vient de derrière le trou noir et se penche dans notre ligne de mire. »

Wilkins et son équipe espèrent que la détection et l’étude d’un plus grand nombre de ces échos de rayons X pourraient nous aider à créer des images partielles ou même complètes de trous noirs supermassifs distants, a déclaré le MIT Technology Review. « En retour, cela pourrait les aider à percer de grands mystères sur la façon dont les trous noirs supermassifs se développent, soutiennent des galaxies entières et créent des environnements où les lois de la physique sont poussées à la limite. »