Lumen gagne 62 millions de dollars pour un appareil de mesure du métabolisme portable

Lumen, fabricant d’un appareil portable de mesure du métabolisme, a annoncé jeudi avoir obtenu 62 millions de dollars en financement de série B.

Le cycle a été mené par Pitango Venture Capital avec la participation de Hanwha Group, Resolute Ventures, RiverPark Ventures, Unorthodox Ventures, Almeda Capital et Disruptive VC.

La société a précédemment levé 8,5 millions de dollars en 2019 ainsi qu’une levée de fonds participatif en 2018.

CE QU’ILS FONT

La startup propose un appareil portable de type alcootest équipé d’un capteur de CO2. Les utilisateurs respirent dans l’appareil et il analyse si le corps brûle des graisses ou des glucides comme carburant.

Lumen fournit également une application qui collecte ces données et fournit des recommandations nutritionnelles basées sur les résultats. Il s’intègre également à Apple HealthKit, Google Fit et Garmin.

La société a déclaré qu’elle s’était associée à des instituts de recherche tels que le Whistler Centre for Carbohydrate Research de l’Université Purdue, la Faculté de kinésiologie et d’éducation physique de l’Université de Toronto et l’ARU Cambridge au cours de la dernière année.

“Jusqu’à présent, l’étude du métabolisme avec l’équipement standard était un défi pour les chercheurs et les participants. La collecte de données était minime et obligeait les participants à se rendre dans une clinique pour chaque mesure et un praticien pour analyser les résultats”, a déclaré Merav Mor, scientifique en chef et cofondateur de Lumen, a déclaré dans un communiqué. “Désormais, les chercheurs peuvent facilement collecter plusieurs points de données auprès des participants et créer des protocoles de recherche plus complexes qui dévoilent de nouvelles découvertes physiologiques.”

Lumen a déclaré qu’il prévoyait d’utiliser le capital pour étendre sa portée aux États-Unis et dans le monde, ajouter de nouvelles recommandations personnalisées en matière de nutrition et de style de vie et soutenir ses partenariats de recherche.

APERÇU DU MARCHÉ

Il existe un certain nombre d’autres entreprises de santé numérique axées sur les conseils nutritionnels, la perte de poids ou les soins métaboliques.

Twin Health propose un modèle soutenu par l’IA qui vise à fournir des directives individualisées sur la nutrition, le sommeil et l’activité pour aider les gens à prévenir et à inverser les maladies métaboliques comme le diabète de type 2. Il a annoncé un Levée de fonds de série C de 140 millions de dollars en octobre de l’année dernière.

Une autre entreprise axée sur la santé métabolique et la perte de poids, Calibrate, a annoncé une série B de 100 millions de dollars l’année dernière.

La société de technologie de santé connectée Withings s’est également développée dans les recommandations nutritionnelles avec l’acquisition de l’application de fitness et de planification de repas personnalisée 8fit.