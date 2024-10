Lumen et Meta s’associent pour stimuler l’expansion du réseau d’IA

Tissu de connectivité privée de Lumen℠ permet une capacité réseau à long terme pour l’IA de Meta

DENVER, 21 octobre 2024 /PRNewswire/ — Lumen Technologies (NYSE : LUMN) et Meta s’associent pour augmenter considérablement la capacité du réseau de Meta et l’aider à réaliser ses ambitions audacieuses en matière d’IA. Le réseau étendu fournira une interconnexion dédiée à l’infrastructure de pointe de Meta, renforçant et augmentant la capacité de l’entreprise à diriger le développement de l’IA. Cette augmentation de capacité est un autre différenciateur qui alimentera la vision de Meta visant à faire progresser l’IA pour un monde plus connecté.

« Nous permettons l’une des plus grandes expansions de capacité de réseau de notre vie », a déclaré Ashley Haynes-Gasparvice-président exécutif et directeur des revenus de Lumen. « Nous avons transformé notre entreprise pour répondre à cette demande. Alors que les clients de Meta utilisent davantage de services d’IA sur ses plates-formes, nous contribuons à fournir à Meta un réseau transparent, simple et flexible qui répondra à ses besoins croissants. »

Avec l’intérêt croissant pour l’IA, préparer l’avenir passe par investir dans un réseau fiable. Le partenariat Lumen offre à Meta une flexibilité accrue grâce à une bande passante sécurisée à la demande pour répondre à ses besoins informatiques complexes et servir des milliards de personnes chaque jour.

« Nos outils d’IA effectuent des tâches de plus en plus complexes, notamment permettre des conversations dans diverses langues et traduire du texte en images en temps réel, tout en aidant les gens à interagir avec le monde qui les entoure de manière nouvelle et immersive. Nous sommes ravis de travailler avec Lumen pour utiliser ce réseau avancé pour offrir évolutivité et fiabilité pour des expériences transparentes », a déclaré Alex-Handrah Aimé, directeur des investissements réseau de Meta.

Le Private Connectivity Fabric℠ fourni par Lumen est une offre idéalement positionnée pour fournir une capacité réseau pour un monde prêt pour l’IA. L’initiative comprend un accès dédié aux routes de fibre optique existantes et à de nouvelles routes entre les centres de données.

