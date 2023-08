Lumby s’ouvre pour le camping de nuit pour les évacués des incendies de forêt

Le village de Lumby ouvre ses portes aux évacués des incendies de forêt qui se trouvent à proximité de la communauté.

Le camping de nuit dans le stationnement en face de la patinoire de curling de Lumby sera temporairement autorisé, et le village ouvrira d’autres zones si nécessaire pour les évacués enregistrés.

Lumby est flanqué de deux incendies de forêt à grande échelle, au nord dans la région du lac Shuswap de Scotch Creek et Celista et au sud à West Kelowna, Kelowna et Lake Country.

Le maire Kevin Acton rappelle à toute personne touchée par ces évacuations de s’assurer de s’inscrire auprès des services sociaux d’urgence pour obtenir de l’aide et de vérifier auprès des autorités locales où s’inscrire. À Vernon, le centre se trouve à Kal Tire Place.

Les équipes de BC Wildfire ainsi que de nombreux pompiers rémunérés et volontaires, la GRC et les équipes de recherche et de sauvetage travaillent 24 heures sur 24 pour combattre ces incendies, donner des ordres d’évacuation et sauver les personnes des zones sous ordre d’évacuation.

Le Village rappelle aux résidents d’être vigilants en surveillant la zone autour de leur maison et de leur quartier pour tout signe d’incendie. Le nettoyage de votre propriété et l’élimination des matériaux inflammables directement à travers votre maison sont également encouragés.

Toutes les zones dans et autour de Lumby ont vu une augmentation des débris de cendres au cours de la semaine dernière, il est donc important d’avoir un sac à emporter préparé en cas d’urgence.

Pour plus d’informations sur la façon de se préparer, visitez le site Web du gouvernement de la Colombie-Britannique.

Lumby n’a actuellement pas de centre d’opérations d’urgence activé, mais si la situation change dans les prochains jours, un sera activé.

LIRE LA SUITE: Le feu de forêt de Lake Country reste de la même taille en raison de la fumée qui recouvre

LIRE LA SUITE: West Kelowna suspend les services récréatifs en raison du feu de forêt de McDougall Creek

@B0B0Assman

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Feux de forêt en Colombie-Britannique 2023bcwildfire