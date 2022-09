Alors que le Kamloops Fire Centre a levé son interdiction des feux de camp, le village de Lumby la prolonge.

Après avoir évalué les conditions locales, Lumby prolonge l’interdiction locale des feux de camp jusqu’à midi vendredi prochain.

“Notre communauté continue de connaître des conditions chaudes et sèches et le niveau de danger d’incendie est toujours élevé”, a déclaré le CAO Tom Kadla. «D’ici le 16 septembre 2022, nous prévoyons que le changement de temps qui réduira les risques et sera plus propice à l’interdiction des feux de camp. Cette mesure aidera à prévenir les incendies de forêt d’origine humaine et à protéger la sécurité publique jusqu’à ce que les conditions s’améliorent.

Une interdiction de feu de camp demeure également à Vernon.

“Nous diffuserons un communiqué de presse lorsque l’interdiction des feux de camp sera levée”, a déclaré la responsable des communications Christy Poirier. “Jusqu’à ce moment-là, il reste en vigueur dans les limites municipales de la ville de Vernon.”

Les activités suivantes sont interdites et s’appliquent à toutes les terres publiques et privées :

• Feux de camp

• Jeter les substances brûlantes à proximité de matériaux combustibles

• Combustion à l’air libre

• Feux d’artifice

• Lanternes célestes

• Torches Tiki et torches similaires

• Brûlez des barils ou brûlez des cages

• Cheminées

