Lum Terra de Studio360 allie un design respectueux du climat à un mode de vie durable

Lum Terra propose des maisons à large façade, des patios et des terrasses sur le toit

Studio360 a conçu Lum Terra, un Résidentiel complexe de 10 villas à Cholul, Méridachacune offrant 190 m² de surface habitable. La conception privilégie le confort thermique et l’intimité, répondant au climat chaud et humide de la région. Les maisons à large façade, organisées sur un terrain de 30 mètres sur 71 mètres, sont positionnées de manière à optimiser la ventilation naturelle et à minimiser l’exposition directe au soleil.

Le projet comprend une rue centrale divisant deux rangées de lots de forme carrée. Cette disposition contraste avec les modèles traditionnels de maisons de ville en utilisant des façades de 14 mètres de large. Les maisons sont orientées pour s’ouvrir sur un patio intérieur orienté au nord, ce qui leur permet de capter les vents dominants du nord-est, tandis que les façades au sud sont fermées pour réduire les gains de chaleur. La configuration intègre une terrasse sur le toit et un garage couvert, qui fonctionne comme une extension de l’espace de vie de la maison.



toutes les images par Manolo R. Solis

Studio360 relie un espace de vie ouvert à l’extérieur

Au rez-de-chaussée, les villas disposent d’un salon, d’une salle à manger et d’une cuisine décloisonnés qui communiquent visuellement avec un jardin intérieur, créant ainsi un espace commun généreux qui occupe la moitié de la parcelle. Une chambre avec salle de bain complète à ce niveau assure l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Les caractéristiques supplémentaires comprennent un espace de service sous l’escalier, une salle de bain pour invités et un garage couvert pour deux véhicules. Le premier étage abrite deux chambres, chacune avec une salle de bain complète et une terrasse privée, dont une chambre principale avec une salle de bain plus grande et un dressing. Les deux chambres s’étendent sur des terrasses privées, offrant un contact direct avec l’extérieur. Les espaces sur le toit sont conçus pour être fonctionnels, avec la possibilité d’ajouter des panneaux solaires ou un jacuzzi.

Les villas sont finies avec un stuc hydrofuge, qui offre une esthétique uniforme et assure une durabilité dans le temps. L’équipe de conception au Studio360, Lum Terra se démarque sur le marché immobilier de Mérida et démontre comment les solutions de logement peuvent répondre aux besoins environnementaux et de style de vie.



