Lululemon se lance dans la revente.

Le fabricant de leggings et de soutiens-gorge de sport a annoncé mardi qu’il testait un programme d’échange en Californie et au Texas le mois prochain, qui sera ensuite étendu à un programme de revente en juin.

À partir de mai, les clients de Lululemon en Californie et au Texas pourront échanger des articles Lululemon légèrement usagés, dans un magasin ou par courrier, en échange d’une carte-cadeau Lululemon.

Le mois suivant, ces articles légèrement usés commenceront à être vendus à des personnes qui veulent payer moins et qui ne craignent pas une usure sur leurs hauts et leurs bas. La société appelle le pilote «comme neuf». Lululemon s’associe avec Trove, une entreprise qui aide déjà des marques comme Levi’s et Patagonia à créer des marchés de revente, pour y arriver.

Lululemon dit que tous les articles échangés seront nettoyés et que les articles qui ne répondent pas à ses normes de qualité seront recyclés. Le détaillant dit qu’il s’appuiera sur les commentaires des acheteurs dans le pilote avant de le mettre à l’échelle vers d’autres États et plus de magasins.

« Lululemon travaille activement pour aider à créer un avenir plus sain », a déclaré le PDG Calvin McDonald dans un communiqué.

L’entreprise travaille actuellement à un certain nombre de objectifs qu’il a définis l’automne dernier, y compris la fabrication à 100% de ses produits avec des matériaux durables et des solutions de fin d’utilisation d’ici 2030, a-t-il ajouté.

Lululemon n’est certainement pas le premier détaillant à expérimenter la revente. Les entreprises ressentent une plus grande envie de le faire lorsqu’elles voient des sites comme Poshmark et Depop, qui vendent des biens d’occasion, sont inondés de leurs produits.

L’année dernière, Levi Strauss & Co. a lancé un programme de rachat de ses jeans appelé SecondHand. Nike a annoncé plus tôt ce mois-ci une nouvelle initiative visant à accepter des baskets légèrement usées qui sont ensuite nettoyées et revendues dans certains magasins à un prix réduit.

Les détaillants de Gap à Macy’s en passant par Nordstrom se sont également lancés dans le marché de l’occasion, en s’associant avec des marchés comme ThredUp, pour encourager les clients à envoyer des articles usagés mais aussi pour leur permettre de faire des économies.

L’économie est de plus en plus populaire auprès de la génération Z, une génération qui se soucie davantage de l’environnement et en tient compte lors de ses achats.

Selon le rapport semestriel de Piper Sandler sur les dépenses de la génération, les mentions de friperies et de consignations se sont classées au 10e rang sur une liste des marques préférées des adolescents ce printemps. C’était en hausse par rapport au 23e un an plus tôt, car de plus en plus d’adolescents se familiarisent avec les marchés de seconde main.

Selon un rapport distinct de Jefferies, le marché de l’occasion génère près de 30 milliards de dollars de ventes par an aux États-Unis, et il s’attend à ce que le marché croisse pour représenter un pourcentage du milieu de l’adolescence du marché total du vêtement aux États-Unis au cours de la prochaine décennie, tiré par revente en ligne. Les dépenses de la génération Z sont déjà à ce niveau, a déclaré la société.

«Nous pensons que la plupart des entreprises devraient trouver un moyen de participer à la revente, que ce soit via des partenariats ou une plateforme détenue, étant donné (1) l’importance croissante de la durabilité pour le consommateur, [and] (2) son importance croissante pour les investisseurs », a déclaré l’analyste de Jefferies Janine Stichter dans une note aux clients.

Parallèlement au lancement de son programme pilote de revente, Lululemon lancera également une collection en édition limitée de marchandises fabriquées à l’aide de colorants à faible impact, qui sont recyclés à partir des déchets d’oranges, de betteraves et de palmiers nain. Ces colorants utilisent moins d’eau, de carbone et de produits chimiques synthétiques par rapport aux colorants synthétiques conventionnels, a-t-il déclaré.

Le processus unique de tie-dying produit également un résultat légèrement différent à chaque fois, de sorte que chaque impression de cette nouvelle collection sera unique en son genre, a-t-il ajouté. La ligne, appelée Earth Dye, sera disponible dans le monde entier en ligne et dans certains magasins Lululemon le 11 mai.

Depuis le début de l’année, les actions de Lululemon sont en baisse d’environ 7%, à la clôture du marché lundi. Le détaillant a une capitalisation boursière de 42 milliards de dollars.