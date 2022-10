Lululemon se lance dans des entraînements hybrides avec un nouvel abonnement à Fitness

Lululemon a annoncé la semaine dernière qu’il lancement de Lululemon Studio, un nouvel abonnement qui sera exclusivement disponible via sa salle de sport à domicile intelligente, Lululemon Studio Mirror. La nouvelle plate-forme de remise en forme vise à accélérer la remise en forme hybride en combinant sa liste existante de 10 000 cours à la demande et en direct avec huit nouveaux studios de remise en forme qui seront accessibles en ligne et en personne dans les emplacements physiques de l’entreprise. Pour 39 $ par mois, les membres pourront profiter d’un accès illimité aux séances d’entraînement de studios de conditionnement physique comme Armée, Studio Y7, Fourrière, Forward_Space, Barre pure, Gronder, AKT et YogaSix.

Le nouveau programme intervient alors que Lululemon rebaptise sa populaire salle de sport à domicile intelligente, Miroir, à Lululemon Studio Mirror. Le Lululemon Studio Mirror sera disponible au prix de 795 $, plus la livraison gratuite, à partir du 5 octobre. Le changement “ajoutera des centaines d’heures de contenu en un seul endroit, tout en donnant accès à des cours de studio en personne pour l’hybride ultime expérience », a déclaré Michael Aragon, directeur général de Lululemon Digital Fitness, dans un communiqué.

Vous devrez posséder un Lululemon Studio Mirror pour accéder à ces cours, qui seront également disponibles via l’application et en personne. Si vous possédez déjà un Mirror, votre abonnement existant passera automatiquement à la plateforme Lululemon Studio. En plus des cours, les membres recevront 10 % de réduction sur les achats Lululemon, des remises spéciales lorsqu’ils assistent à des cours partenaires Lululemon Studio en personne, ainsi qu’un accès illimité aux cours dispensés dans les magasins Lululemon et d’autres avantages.

Studio Lululemon



En plus de la nouvelle plateforme de fitness et du changement de marque, Lululemon lance un abonnement Essential gratuit en Amérique du Nord. Cette adhésion ne nécessite pas de posséder un miroir Lululemon Studio et vous donne un accès gratuit aux avantages du studio, aux événements communautaires et à certains cours Lululemon Studio. Les membres recevront également un accès anticipé aux nouveaux produits Lululemon et plus encore.

Le Lululemon Studio Mirror est au prix de 795 $, soit 700 $ de moins que le Mirror auparavant. Il peut être acheté ici.

