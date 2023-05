Lululemon promet 2 600 nouveaux emplois après avoir été exempté de certaines règles d’immigration

Le PDG de Lululemon, Calvin McDonald, à gauche, le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, au centre, et le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Sean Fraser, arrivent pour une conférence de presse au siège social de l’entreprise, à Vancouver, le jeudi 25 mai. , 2023. L’entreprise a reçu une dérogation aux règles d’immigration restreignant l’accès aux travailleurs étrangers alors qu’elle agrandit son siège social mondial, avec des plans pour embaucher 2 600 travailleurs supplémentaires au cours des cinq prochaines années. LA PRESSE CANADIENNE/Darryl Dyck