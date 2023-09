Lululemon (LULU) résultats du deuxième trimestre 2023

Lululémon Le groupe a relevé ses prévisions pour l’ensemble de l’année jeudi après avoir annoncé une hausse de 18 % des ventes et des bénéfices pour son deuxième trimestre fiscal, dépassant les estimations de Wall Street.

Le détaillant de vêtements de sport s’attend désormais à ce que ses ventes se situent entre 9,51 et 9,57 milliards de dollars pour l’exercice fiscal, contre une fourchette précédente de 9,44 à 9,51 milliards de dollars.

Lululemon s’attend à des bénéfices compris entre 12,02 et 12,17 dollars par action pour l’année, contre une fourchette précédente de 11,74 à 11,94 dollars.

Pour son trimestre en cours, le détaillant prévoit un bénéfice par action compris entre 2,23 et 2,28 dollars et des ventes entre 2,17 et 2,19 milliards de dollars, conformément aux attentes des analystes, selon Refinitiv.

Voici comment Lululemon s’est comporté dans son deuxième trimestre fiscal par rapport à ce que Wall Street prévoyait, sur la base d’une enquête auprès des analystes réalisée par Refinitiv :

Bénéfice par action: 2,68 $ contre 2,54 $ attendus

2,68 $ contre 2,54 $ attendus Revenu: 2,21 milliards de dollars contre 2,17 milliards de dollars attendus

Le bénéfice net déclaré de la société pour la période de trois mois terminée le 30 juillet était de 341,6 millions de dollars, ou 2,68 dollars par action, contre 289,5 millions de dollars, ou 2,26 dollars par action, un an plus tôt.

Les ventes ont atteint 2,21 milliards de dollars, en hausse d’environ 18 % par rapport à 1,87 milliard de dollars un an plus tôt.

La société a facilement dépassé les estimations de Wall Street en termes de chiffre d’affaires et de résultat, mais n’a pas répondu aux attentes en matière de ventes dans les magasins comparables : les ventes comparables ont augmenté de 11 % au cours du trimestre, contre une estimation de 12,1 %, selon StreetAccount.

Lululemon a entrepris un plan de croissance ambitieux – sa stratégie « Power of Three x2 » – qui prévoit que les ventes doublent pour atteindre 12,5 milliards de dollars d’ici 2026, contre 6,25 milliards de dollars en 2021. Pour y parvenir, le détaillant s’est efforcé d’étendre sa présence physique et de doubler ses revenus destinés aux hommes et aux consommateurs.

Les ventes dans la catégorie hommes ont augmenté de 15 % au cours du trimestre et le détaillant a ouvert 10 nouveaux magasins sur une base nette, dont le premier en Thaïlande. À la fin du trimestre, elle comptait 672 magasins dans le monde.

L’entreprise s’efforce également de remédier à l’excédent persistant de stocks, dont les niveaux d’une année sur l’autre diminuent régulièrement. Au cours du deuxième trimestre, les stocks ont augmenté de 14 % pour atteindre 1,7 milliard de dollars, contre 1,5 milliard de dollars au trimestre correspondant de l’année précédente.

Les revenus directs aux consommateurs ont augmenté de 15 %, mais ils ne représentaient qu’une part moindre du mix global de chaînes de Lululemon au cours du trimestre. Les ventes directes aux consommateurs représentaient 40 % des ventes globales de Lululemon, contre 42 % l’année dernière.

Les ventes en Amérique du Nord ont augmenté de 11 %, tandis que les revenus à l’international ont augmenté de 52 %.

La marge brute de Lululemon était largement conforme aux attentes, à 58,8 %, contre 58,5 % attendus par les analystes, selon StreetAccount.

