Lululemon (LULU) publie ses résultats pour le premier trimestre 2021

Lululemon Athletica a déclaré jeudi que les revenus du premier trimestre fiscal avaient grimpé de 88%, dépassant les estimations des analystes, alors que le trafic des acheteurs rebondissait régulièrement dans ses magasins.

Le fabricant de vêtements de sport a également publié de solides prévisions pour son deuxième trimestre fiscal et a augmenté ses estimations pour l’année entière, affirmant que l’élan pour sa marque se développe dans toutes les zones géographiques.

Son action a augmenté de moins de 1% sur les nouvelles dans le commerce prolongé.

Voici comment Lululemon s’est comporté pour la période terminée le 2 mai, par rapport à ce que les analystes anticipaient, sur la base d’un sondage Refinitiv :

Bénéfice par action : 1,16 $ ajusté contre 91 cents attendus

Chiffre d’affaires : 1,23 milliard de dollars contre 1,13 milliard de dollars attendus

Le bénéfice net a atteint 145 millions de dollars, ou 1,11 $ par action, contre 28,6 millions de dollars, ou 22 cents par action, un an plus tôt. Hors frais ponctuels, Lululemon a gagné 1,16 $ par action, mieux que les 91 cents par action estimés par les analystes.

Les revenus ont atteint 1,23 milliard de dollars contre 652 millions de dollars un an plus tôt, lorsque ses magasins ont été temporairement fermés. Cela a dépassé les attentes de 1,13 milliard de dollars.

Sur deux ans, les ventes ont augmenté de 57 %. Lululemon a également déclaré que son activité masculine avait augmenté plus rapidement par rapport aux niveaux de 2019 que celle de ses femmes.

La pandémie de Covid a alimenté la demande des acheteurs pour des équipements de fitness à porter à la maison et à s’habiller pour des entraînements à domicile comme la course à pied et le vélo d’appartement. La tendance, qui n’a pas semblé ralentir, a profité à des sociétés telles que Lululemon, Nike et Under Armour. Cela a également stimulé des détaillants plus traditionnels comme Gap, qui a récemment déclaré que les ventes de vêtements de sport continuaient de stimuler les ventes, à la fois dans ses bannières Athleta et Old Navy.

Les revenus directs aux consommateurs de Lululemon ont augmenté de 55 % pour atteindre 545,1 millions de dollars d’une année sur l’autre. Les ventes en Amérique du Nord ont augmenté de 82 % et de 125 % à l’international.

Le PDG Calvin McDonald a déclaré jeudi aux analystes que Lululemon s’attend toujours à ce que la taille de ses activités internationales soit égale à celle de ses opérations nord-américaines dans un proche avenir.

La société possède également la plate-forme de fitness à domicile Mirror, un rival de Peloton. Lululemon s’attend à ce que Mirror génère entre 250 et 275 millions de dollars de revenus cette année.

Le directeur financier Meghan Frank a déclaré que la dynamique était restée forte ces dernières semaines. L’entreprise continue d’investir dans des produits innovants pour susciter l’enthousiasme. Elle a récemment lancé une gamme de produits utilisant des colorants à faible impact et pilote un programme d’échange et de revente.

Pour son deuxième trimestre fiscal, Lululemon s’attend à ce que le bénéfice ajusté par action se situe dans une fourchette de 1,10 $ à 1,15 $, sur des ventes de 1,3 milliard de dollars à 1,33 milliard de dollars. Les analystes recherchaient un bénéfice de 1,01 dollar par action pour un chiffre d’affaires de 1,20 milliard de dollars, selon un sondage Refinitiv.

Pour l’année, il prévoit un bénéfice ajusté de 6,73 $ à 6,86 $ par action, sur des ventes de 5,83 milliards de dollars à 5,91 milliards de dollars. Les analystes s’attendaient à ce qu’il gagne 6,48 $ par action sur des ventes de 5,68 milliards de dollars.

Auparavant, Lululemon avait demandé que les revenus de l’exercice 2021 se situent entre 5,55 et 5,65 milliards de dollars.

Retrouvez le communiqué de presse complet des résultats de Lululemon ici.