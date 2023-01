Lululemon, Duck Creek et plus

Une boutique Lululemon à New York

Découvrez les entreprises qui font les plus gros mouvements avant la commercialisation :

Lululemon — Les actions de la société canadienne de vêtements ont chuté de plus de 10 % après que Lululemon a abaissé ses prévisions de marge brute pour le premier trimestre. La chaîne “athleisure” a relevé ses prévisions de revenus nets pour le quatrième trimestre et s’attend désormais à une croissance de 25% ou plus, d’une année sur l’autre.

Visa , MasterCard – Les actions des sociétés de paiement ont gagné respectivement 1,1% et 1,7%, après que Keybanc a relevé leurs notes pour les surpondérer au lieu de pondérer le secteur.

ruisseau de canard – Le fournisseur de solutions de renseignement pour le secteur des assurances sera privatisé par Vista pour 19 $ par action en espèces, a rapporté David Faber de CNBC. L’accord devrait être annoncé sous peu, a-t-il déclaré. Les actions ont bondi de 39 %.

Zillow – Les actions de la société du marché immobilier ont gagné 4% après que Bank of America a doublé l’action à acheter, citant ses perspectives de croissance améliorées malgré un environnement macroéconomique difficile.

Hologique – Le fournisseur de diagnostics pour femmes a annoncé dimanche un chiffre d’affaires du premier trimestre qui a dépassé ses dernières prévisions et les estimations des analystes de Wall Street. Les actions ont gagné 2,8 % avant la commercialisation.

Actions énergétiques – La hausse des prix du pétrole a fait grimper plusieurs actions énergétiques avant la commercialisation. Huile Marathon , Halliburton , Ressources EOG et Hesse tous ont rallié plus de 2 %.

Lit, bain et au-delà — Les actions du détaillant assiégé ont bondi de plus de 17 % avant la commercialisation. Bed, Bath & Beyond la semaine dernière a mis en garde contre sa capacité à poursuivre son activité, faisant chuter les actions.

Oracle – Les actions du fabricant de logiciels ont augmenté de plus de 1% dans les échanges avant commercialisation à la suite d’une mise à niveau de la surpondération de neutre par Piper Sandler. La banque d’investissement a déclaré dans une note que l’activité cloud d’Oracle pourrait connaître une croissance annuelle supérieure à 20 % au cours des prochaines années.

Uber – Les actions ont gagné 2,8% après que la plate-forme de covoiturage a été mise à niveau de neutre par Piper Sandler. La banque a déclaré que l’augmentation des prix des voitures pousserait les consommateurs vers Uber et d’autres plateformes de covoiturage.

Nvidia – L’action a gagné 1,6% avant la commercialisation après avoir été désignée parmi les premiers choix par les analystes de Wells Fargo, qui ont déclaré qu’ils voyaient un cycle de produits de centre de données positif se matérialiser jusqu’en 2023.

Tesla – Les actions de Tesla ont augmenté de 3,7% avant la commercialisation lundi après que les avocats d’Elon Musk ont ​​demandé samedi à un tribunal californien de déplacer un procès sur les actions de la société au Texas, invoquant la négativité locale.

Ferrari – Les actions ont augmenté de plus de 2% avant la commercialisation après avoir été nommées parmi les meilleurs choix pour 2023 par Bank of America. Les analystes ont noté la stratégie équilibrée du constructeur automobile, ses performances financières résilientes et ses perspectives prudentes pour 2023.

— Tanaya Macheel, Jesse Pound, Alex Harring, Sarah Min et Michael Bloom de CNBC ont contribué au reportage.