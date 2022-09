Lululemon, Broadcom, Starbucks et plus

Découvrez les entreprises qui font les gros titres avant la cloche :

Lululemon (LULU) – Lululemon a rebondi de 9,5 % en pré-commercialisation après avoir annoncé des résultats trimestriels meilleurs que prévu et publié des perspectives optimistes. Le fabricant de vêtements de sport et de loisirs a déclaré qu’il continuait de voir une forte dynamique de ventes.

actualités liées à l’investissement Le nouveau PDG de Starbucks offre exactement le type d’expérience client dont la chaîne de café a besoin

Broadcom (AVGO) – Broadcom a augmenté de 2 % dans les échanges avant commercialisation après que les bénéfices et les revenus trimestriels aient dépassé les prévisions des analystes. Le fabricant de puces a également publié une prévision de revenus plus forte que prévu pour le trimestre en cours. Le PDG Hock Tan a déclaré que Broadcom s’attendait à ce que la forte demande sur tous ses marchés finaux se poursuive ce trimestre.

Starbucks (SBUX) – Starbucks a nommé Laxman Narasimhan au poste de directeur général. Narasimhan était récemment PDG de Lysol et du fabricant d’Enfamil Reckitt Benckiser, et a occupé des postes de direction chez PepsiCo. Narasimhan remplacera le PDG par intérim Howard Schultz le 1er octobre.

Bed Bath & Beyond (BBBY) – L’action du détaillant d’articles ménagers a glissé de 5,5 % dans les échanges avant commercialisation, ce qui la prépare à une éventuelle quatrième session négative consécutive. Bed Bath & Beyond – populaire parmi les commerçants de “meme stock” – a dévoilé mercredi un certain nombre de mesures conçues pour consolider ses finances.

PagerDuty (PD) – Les actions de PagerDuty ont bondi de 5,8% dans l’action de précommercialisation à la suite d’un rapport trimestriel meilleur que prévu et de solides prévisions. La société de logiciels de gestion des opérations a enregistré une augmentation de 7,1 % du nombre total de clients payants par rapport à l’année précédente et une augmentation de 37,5 % du nombre de clients fournissant des revenus récurrents annuels supérieurs à 100 000 USD.

Shell (SHEL) – Le PDG de Shell, Ben van Beurden, se prépare à démissionner l’année prochaine, après près d’une décennie à ce poste, selon deux sources de l’entreprise qui se sont entretenues avec Reuters. Les sources indiquent que le producteur d’énergie a identifié quatre candidats pour succéder à van Beurden. Shell a gagné 1,4% dans les échanges en dehors des heures de bureau.

Beyond Meat (BYND) – La société d’investissement Baillie Gifford a annoncé une participation de 6,61 % dans le fabricant de substituts de viande à base de plantes au 31 août, contre une participation de 13,38 % au 31 décembre 2021. Beyond Meat a augmenté de 1 % en précommercialisation.

Rocket Lab USA (RKLB) – Les actions de la société de fusées spatiales ont augmenté de 2,9% dans l’action de précommercialisation après avoir testé avec succès pour la première fois un moteur de premier étage Rutherford réutilisé. Le moteur Rutherford est un moteur-fusée à propergol liquide conçu et fabriqué par Rocket Lab.