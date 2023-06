Un coureur d’ultramarathon BRITANNIQUE a été volé sous la menace d’une arme alors qu’il tentait de traverser toute l’Afrique.

Russell Cook, connu sous le nom de « Hardest Geezer », a été pris pour cible par un gang armé en Angola, lors de son voyage de 9 000 milles.

Après avoir parcouru 1800 miles de sa course, Russell a déclaré que sa camionnette avait été attaquée par « des types désespérés avec des armes à feu » et que les voyous avaient volé les caméras, les téléphones, passeports et de l’argent.

Décrivant l’horrible épreuve, il a déclaré sur les réseaux sociaux: « Rien de tel qu’une arme à feu pointée sur votre visage pour vous faire savoir que vous êtes en vie. Vive aujourd’hui.

« Des 1 et 2 féroces toute la matinée. J’ai rencontré les garçons pour une pause déjeuner.

« Discuter de notre dribble habituel dans la camionnette comme n’importe quel autre jour quand quelques gars ont ouvert la porte latérale et ont exigé tout ce que nous avions.

« Des types désespérés avec des armes pointées. Une situation tristement mauvaise pour se retrouver au bout. Un bon endroit pour s’embêter. Limitation des dégâts. »

Le coureur a noté que personne de son équipage n’avait été blessé et a remercié ses partisans pour leur soutien.

Dans une nouvelle mise à jour, il a tweeté: « Vibes a été un peu battu par les bouffonneries d’hier, mais la seule façon de s’en sortir est de continuer.

« Des temps difficiles ? Oui monsieur. De retour pour plus ? Absolument.

L’incident s’est produit pendant la quête de Russell pour « devenir la première personne à courir toute l’Afrique », comme il le dit dans sa biographie, tout en collectant des fonds pour charité.

La course, qui est d’environ 9000 miles – de la pointe de l’Afrique du Sud jusqu’en Tunisie.

L’athlète de Worthing dans le West Sussex espère courir un marathon tous les jours jusqu’à Noël sans pauses ni jours de repos.

On s’attend à ce qu’il termine sa quête, appelée Projet Afrique, suivant un an après avoir traversé 16 pays et traversé certains des environnements les plus hostiles de la planète, y compris les jungles et les forêts tropicales.

Il a déjà traversé l’Afrique du Sud et la Namibie et se trouve actuellement en Angola.

Il doit encore passer par la République démocratique du Congo, la République du Congo, Cameroun, NigeriaBénin, Togo, GhanaCôte d’Ivoire, Guinée, Sénégalla Mauritanie et l’Algérie avant d’arriver en Tunisie pour terminer son parcours.

Parlant de sa quête, il a écrit sur les réseaux sociaux : « Project Africa concerne beaucoup de choses. Il s’agit de voir jusqu’où je peux repousser mes limites.

« Il s’agit de tout jeter et de l’évier de la cuisine dans la vie. Il s’agit d’apprendre et de partager des cultures et de montrer aux gens que les rêves ne doivent pas toujours rester des rêves.

« Il s’agit de créer un impact qui va au-delà d’un simple geezer courant sur un continent. »

