Le football le plus vicieux de RUSSIE Ultra « Vasily The Killer » a prédit un tournoi « terne » car les fans et les hooligans doivent rester à la maison à cause de Covid.

Vasily Stepanov, qui a depuis renoncé au hooliganisme, a déclaré à The Sun Online que les restrictions sur les voyages et le nombre de fans en raison du virus signifieraient qu’il encouragerait l’équipe russe pendant qu’il regardait à la télévision.

Stepanov, 42 ans, était autrefois le voyou de football le plus redouté de Russie, qui a gagné son surnom en laissant pour mort ses rivaux de voyous et a été photographié impliqué dans des bagarres brutales.

Mais cinq ans après l’émeute de l’armée des hooligans russes à l’Euro 2016, Vasily a déclaré qu’il était désormais plus averti de la pandémie qui ravage son pays d’origine.

La Russie accueille sept matchs du championnat – tous à St Petersberg – mais a vu des cas quotidiens de Covid commencer à se multiplier, avec 11 699 vendredi.

« Il y a un ultra danger de Covid-19 – pas des fans des Ultras », a-t-il déclaré à The Sun Online.

Il a poursuivi: « Pendant l’Euro 2020, je vais travailler comme d’habitude, faire des trucs à la maison et regarder paresseusement le football à la télévision dans un pub irlandais à Moscou. »

Vasily a expliqué que les Fan ID sont nécessaires pour accéder aux jeux russes, et le sien a été annulé il y a des années, tout comme d’autres hommes durs connus, par les services de sécurité.

L’ancien hooligan a gémi : « Une nouvelle génération de supporters va dans les stades, ressemblant à des clowns, des plancton de bureau mal habillés qui ne se souviennent pas des noms d’un tiers des joueurs et veulent juste un selfie chic. »

Il dit que les hooligans russes sont cloués au sol et ne se rendront pas à des matchs à l’extérieur du pays pendant l’Euro.

« Tout sera banal et ennuyeux à l’Euro. Comme d’habitude, les ivrognes anglais feront du bruit, là où ils sont autorisés à le faire », a déclaré Vasily au Sun Online.

La seule violence qu’il prévoyait était un affrontement potentiel entre les fans polonais et suédois lors de leur rencontre à Saint-Pétersbourg le 23 juin, prévoyant un potentiel « pincement doux de la queue ».

Mais mettant son homme dur derrière lui, Vasily a également averti les fans assistant aux matchs du danger du virus.

« Les gars, prenez soin de vous. Covid ne montre aucune pitié à personne. Suivez toutes les précautions recommandées pour empêcher la propagation des infections à coronavirus », a-t-il déclaré.

Que s’est-il passé avec les Ultras russes à l’Euro 2016 ? Les fans d’ANGLETERRE ont été attaqués par des gangs de hooligans du football russe dans des scènes qui ont choqué le monde du football à l’Euro 2016. Une violence choquante – connue sous le nom de « La bataille de Marseille » – a vu des émeutes éclater le 11 juin alors que les fans des Trois Lions affrontaient les Ultras. Les procureurs français ont qualifié les Russes d' »hyper-rapides et hyper-violents ». Un flic a déclaré que les voyous russes « sont arrivés comme une armée » avant de lancer « une attaque de type commando ». Il a été supposé que les gangs étaient entraînés et cherchaient des ennuis, certains d’entre eux portant des gants MMA et armés de marteaux ou de barres de fer. Dans les violences qui ont suivi, 14 supporters anglais ont été hospitalisés, dont deux avec des blessures mettant leur vie en danger. La violence a été condamnée et a vu une énorme répression contre les hooligans du football en Russie alors qu’elle devait accueillir la Coupe du monde en 2018. Le père de trois enfants, Stewart Gray, a été laissé pour mort après avoir été pris en embuscade par des hooligans – et a raconté cette semaine comment ils avaient « bien réussi à le tuer ». Des témoins ont vu des voyous impitoyables briser une brique et une chaise au-dessus de sa tête, le laissant dans le coma pendant trois semaines et nécessitant six mois de soins à l’hôpital. Son frère Duncan a déclaré : « C’était comme une zone de guerre, la pire violence que j’aie jamais vue. « Stewart a de la chance d’être en vie. D’autres aussi. C’est vrai, il aurait pu y avoir un meurtre dans la rue. »

Pendant ce temps, le légendaire Ultra de Saint-Pétersbourg Alexey Nesterov, 51 ans, connu sous le nom de Gulliver, qui a déjà couru sur le terrain pour éliminer un joueur de l’opposition, a déclaré que ces euros n’auraient aucune des batailles de rue avec les fans anglais comme en 2016.

Un dirigeant éminent des ultras du Zenit Saint-Pétersbourg, Landscrona, a déclaré : « Notre police travaille trop bien. En conséquence, il ne peut y avoir aucune agitation du tout.

« Et même ces voyous ivres d’Angleterre, qui se comportent comme des porcs dans tous les pays, se verront très durement montrer leur place s’ils viennent ici. »

Il a expliqué qu’aucune des personnes qu’il connaissait de la communauté Ultras ne pouvait plus accéder aux jeux en raison du système d’identification des fans.

Et comme son camarade Vasily, il a également visé la nouvelle génération de fans plus doux.

Il a déclaré: « Les gens portant des kokoshniks (coiffe traditionnelle russe pour les femmes) et mangeant du shawarma regarderont cette année.

« Vous n’aurez pas d’histoire sur de terribles hooligans du football, soldats de Poutine. Vous n’aurez pas une telle histoire. »

Le fan de Millwall basé à Moscou, Dmitry Kokorin, 47 ans, a déclaré: « Compte tenu de la situation actuelle avec Covid-19, la plupart des fans en Russie regarderont les matchs de l’Euro à la maison à la télévision ou avec des amis dans les bars. »

« La Russie mène depuis longtemps et systématiquement un combat contre le hooliganisme dans les tribunes. Maintenant, c’est calme dans et autour des stades », a-t-il déclaré.

Il a déclaré: «La plupart des fans de la vieille école se sont installés il y a longtemps, ont eu des familles, des emplois et ne sont plus une menace pour les autres depuis longtemps.

« Tant le travail préventif que les mesures préventives ont été appliqués aux jeunes.

« Le mouvement hooligan actif en Russie est pratiquement tombé à l’eau. »

Malgré cela, il y a des rapports selon lesquels le FSB et la garde nationale prennent un « contrôle spécial » sur les supporters arrivant de Pologne au milieu des craintes d’un potentiel de conflit.

Covid continue de faire des émeutes et jette une ombre sur l’ensemble du tournoi, avec des mouvements de fans restreints et une participation aux matchs limitée.

Saint-Pétersbourg a enregistré 45 nouveaux décès de Covid aujourd’hui, et certains prétendent que les chiffres sont supprimés en raison de l’accueil par Vladimir Poutine du Forum économique international la semaine dernière.

Le Dr Lev Averbakh, chef du service d’ambulance privé Coris, a mis en garde contre un « flux sans fin » de véhicules médicaux cherchant à acheminer des patients vers les hôpitaux.

« Pour couronner le tout, nous avons le football », a-t-il déclaré, implorant les fans de déchirer leurs billets et de regarder les matchs depuis chez eux.

« Sinon, vous devrez regarder depuis une unité de soins intensifs et, je vous assure, ce sera difficile de voir de là. »

Pendant ce temps, un autre fan russe de Millwall, Maxim Prokhorenko, a déclaré: «Je suis couché avec Covid depuis le cinquième jour avec une température de 39, donc je sais que c’est plus dangereux.

« Vous ne pouvez pas voir cet ennemi en face. »

L’Angleterre débutera le tournoi dimanche contre la Croatie, tandis que la Russie commencera sa campagne demain contre la Belgique.