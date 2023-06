L’Ultion Nuki Plus dispose d’une connexion Wi-Fi et d’une charge USB intégrées

L’Ultion Nuki, la serrure intelligente conçue pour les portes britanniques, a fait l’objet d’une mise à niveau. Bonjour Ultion Nuki Plus.

Le nouveau modèle dispose d’une connexion Wi-Fi intégrée et d’une batterie rechargeable. Il a également eu un peu d’éclat de conception et est disponible en noir ou blanc, avec un élément de commande en acier brossé.

Vous pouvez acheter le nouveau Ultion Nuki Plus chez Ultion et Amazon. Son prix est de 379 £, selon que vous choisissez d’obtenir le verrou seul, ou avec un clavier de reconnaissance d’empreintes digitales ou un porte-clés Bluetooth.

De toutes les nouvelles fonctionnalités, la plus grande mise à niveau de l’Ultion Nuki d’origine doit être le Wi-Fi intégré. Cela vous permettra de déverrouiller votre porte à distance. Cela signifie également que vous pouvez vérifier son état lorsque vous sortez et vous rassurer que, oui, vous avez bien pensé à verrouiller la porte avant de quitter la maison.

Ces fonctionnalités étaient disponibles sur la serrure d’origine, mais uniquement si vous avez acheté le pont Nuki séparément (89 £ de Nuki).

La mise à niveau de la batterie est également agréable pour plus de commodité. Lorsque la batterie est faible, il vous suffit d’éjecter le pack de la serrure, de le brancher directement sur un câble USB-C et il se rechargera en 4 à 5 heures. Vous recevrez de nombreux avertissements dans l’application lorsque la batterie est faible, et la plupart des gens verrouillent simplement leur porte le soir et chargent la batterie pendant la nuit.

Ultion Nuki

L’Ultion Nuki Plus est compatible avec les principales plates-formes de maison intelligente, y compris Alexa, Google Home, Apple HomeKit et IFTTT, vous permettant de faire des choses comme ouvrir ou verrouiller votre porte avec une commande vocale (plus – pour des raisons de sécurité évidentes – un code PIN) . Il fonctionne également avec des applications telles que Ring et Airbnb. Les hôtes Airbnb peuvent réduire les tâches administratives et les tracas en choisissant d’envoyer automatiquement une clé électronique aux voyageurs lors de la réservation.

Les propriétaires peuvent également émettre des clés numériques spécifiques à l’heure à leurs amis et à leur famille et recevront une notification lorsqu’ils ouvrent ou ferment la porte.

En ce qui concerne le matériel Ultion, il a une cote 3-Star Plus Diamond Sold Secure, ce qui signifie qu’il a été testé au-delà des exigences pour TS007 et a passé l’inspection par l’association Master Locksmiths.

Et, tout comme son prédécesseur, le Plus ne se voit pas de l’extérieur. Non seulement cela renforce la sécurité, mais cela en fait un bon choix pour les maisons d’époque où une serrure ultramoderne pourrait sembler déplacée. Vous pouvez conserver votre poignée de porte actuelle ou choisir l’une des sept options proposées par Ultion.

Il est conçu pour être installé à la place d’une serrure standard – et l’installation peut être effectuée par le propriétaire en seulement 5 à 10 minutes. Aucun perçage ni câblage n’est nécessaire : Ultion dit qu’il suffit de changer trois vis.

Pour élargir ses fonctionnalités, l’Ultion Nuki Plus est compatible avec des accessoires tels qu’un clavier de reconnaissance d’empreintes digitales (145 £, Nuki), le Keytag Ultion avec Apple Find My (39 £, Ultion) et un porte-clés Bluetooth (49 £, Nuki).

Nous avons testé l’Ultion Nuki originale. Découvrez ce que nous en avons pensé dans notre examen complet.