L’ultime de Djokovic "Moi, Federer, Nadal" Éloge d’Alcaraz

Novak Djokovic pense que le champion de Wimbledon, Carlos Alcaraz, possède le « meilleur des trois mondes », clonant ses talents, Roger Federer et Rafael Nadal. Le numéro un mondial Alcaraz a battu Djokovic 1-6, 7-6 (8/6), 6-1, 3-6, 6-4 lors de la finale de Wimbledon dimanche après quatre heures et 42 minutes d’action haletante sur le court central. Le résultat a brisé la tentative de Djokovic, 36 ans, de remporter un huitième titre record au All England Club et une 24e couronne du Grand Chelem.

Interrogé sur ce qui fait d’Alcaraz, 20 ans, une telle menace, la star serbe a expliqué qu’il avait dupliqué ses armes, ainsi que Federer et Nadal – les « trois grands » du tennis qui, à eux deux, ont 65 titres du Grand Chelem.

« Je pense qu’il a essentiellement le meilleur des trois mondes », a déclaré Djokovic.

« Les gens ont parlé au cours des 12 derniers mois environ de son jeu composé de certains éléments de Roger, Rafa et de moi-même. Je serais d’accord avec cela. »

Saluant Alcaraz pour sa « mentalité de taureau espagnol de compétitivité », Djokovic voit des similitudes dans l’esprit combatif renommé et « l’incroyable défense » de Nadal.

Les revers d’Alcaraz sont tout droit sortis du livre de jeu de Djokovic.

« Cela a été ma force personnelle pendant de nombreuses années », a-t-il déclaré.

« Je n’ai jamais joué contre un joueur comme lui, pour être honnête. Roger et Rafa ont évidemment leurs propres forces et faiblesses. Carlos est un joueur très complet.

« Des capacités d’adaptation incroyables qui, je pense, sont la clé de la longévité et d’une carrière réussie sur toutes les surfaces. »

– ‘Difficile à avaler’ –

Immédiatement après sa défaite dimanche, Djokovic ne tarit pas d’éloges sur Alcaraz.

Le mois dernier, Djokovic a battu l’Espagnol en demi-finale de Roland-Garros, le défi d’Alcaraz étant sapé par des crampes corporelles provoquées par le stress d’affronter son rival.

Cependant, Alcaraz a maintenant battu Djokovic à deux reprises lors de leurs trois rencontres, après avoir d’abord eu raison de lui sur terre battue au Masters de Madrid l’année dernière.

« Quelle qualité à la fin du match quand il fallait le servir », a déclaré Djokovic au champion lors de la cérémonie de remise des trophées sur le court central.

« Vous pouvez faire de gros jeux dans la grande situation et vous le méritez absolument.

« C’est difficile à avaler quand on est si près. »

Malgré sa défaite sur le court central en 10 ans, Djokovic, qui avait remporté les quatre précédents titres de Wimbledon, a insisté sur le fait qu’il avait toujours le désir de continuer à courir après l’argenterie dans les tournois majeurs.

« J’ai été béni avec tant de matchs incroyables tout au long de ma carrière. Je suis vraiment reconnaissant. J’ai perdu contre un meilleur joueur et je dois aller plus fort », a-t-il déclaré après avoir vu sa séquence de 34 victoires consécutives au tournoi terminée. .

Il a salué Alcaraz, qui a maintenant deux titres du Grand Chelem après sa percée à l’US Open l’an dernier, et deux titres sur gazon en seulement quatre tournois en surface.

« Je pensais que j’aurais des problèmes avec vous uniquement sur terre battue et sur terrain dur, mais pas sur gazon, mais maintenant c’est évidemment une autre histoire que cette année », a déclaré le Serbe, qui a brièvement fondu en larmes en s’adressant à la foule.

« Je suppose que lorsque toutes les émotions seront apaisées, je devrai être très reconnaissant. J’ai remporté de nombreux matchs serrés et serrés dans le passé ici, pour n’en nommer que quelques-uns – 2019 contre Roger.

« Peut-être que j’aurais dû perdre quelques finales que j’ai gagnées, alors peut-être que c’est même Stevens. »

Le résultat a mis fin aux espoirs de Djokovic de tenter le premier Grand Chelem du calendrier masculin depuis 1969, après avoir remporté les Open d’Australie et de France cette année.

Le dernier homme à avoir terminé le balayage, Rod Laver, a fait l’éloge des deux hommes.

« Carlos Alcaraz… tu as certainement trouvé les pieds sur gazon cet été, un exploit étonnant face à l’un des plus grands champions de tous les temps », a tweeté l’Australien.

« Novak Djokovic. Je suis sûr qu’il y aura beaucoup d’autres batailles magnifiques entre vous deux. »

