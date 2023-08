L’ULEZ de Khan est une taxe sur les plus pauvres et sera appliquée partout où les travaillistes ou les libéraux-démocrates exercent le pouvoir.

Le transport urbain de Khan

Passez de fantastiques jours fériés et, si vous êtes dans la périphérie de Londres, profitez de vos derniers jours de liberté avant Carmageddon.

Mardi prochain, la nouvelle taxe du maire travailliste Sadiq Khan sur les plus pauvres est finalement imposée : 12,50 £ par jour pour l’utilisation d’une voiture ou d’une camionnette plus ancienne ne respectant pas ses normes d’émissions Ulez.

La nouvelle taxe Ulez de Sadiq Khan sur les plus pauvres entre enfin en vigueur Crédit : AFP

Cela martelera les propriétaires simplement en se rendant dans les magasins, en allant à l’hôpital ou en faisant les courses à l’école.

Ils peuvent bien entendu mettre leur véhicule à la casse.

Khan propose une compensation dérisoire de 2 000 £, même si elle vaut cinq fois plus.

Sa justification est de 4 000 décès supposés dus à la pollution par an – une astuce statistique largement extrapolée à partir des conjectures des chercheurs.

Désolé, « modélisation ».

En fait, l’air de Londres n’a pas été plus pur depuis des générations.

Ne pensez pas que cette taxe ne vous dérangera pas parce que vous n’y conduisez jamais.

Attendez-vous à ce qu’il en soit de même partout dans le pays. Les travaillistes ou les libéraux-démocrates exercent le pouvoir.

Ils utiliseront climat ou une panique de « l’air pur » pour justifier toute nouvelle difficulté.

Aide-les, MP

Étant donné les niveaux terrifiants atteints par les coûts de l’énergie après l’invasion russe, il est facile de penser que nous sommes tirés d’affaire.

Surtout quand Ofgem affirme que le prix plafond tombera à son plus bas niveau en 18 mois.

Mais sans une nouvelle aide du gouvernement, les plus pauvres et les plus vulnérables seront dans une situation pire que l’hiver dernier.

Downing Street ne peut pas permettre cela.

Il EST vital de débarrasser la Grande-Bretagne de l’idée préjudiciable selon laquelle l’État nous protégera toujours de toute urgence économique – un état d’esprit ancré dans les plans de sauvetage du Covid.

La grande majorité d’entre nous doit voler de ses propres ailes.

Mais les plus démunis auront besoin d’aide jusqu’à ce que les prix de l’énergie reviennent à des niveaux plus normaux, si c’est effectivement le cas.

Rishi Sunak doit concevoir un tel plan pour les millions de personnes de cette tranche.

Personne ne devrait avoir à éteindre son chauffage pour survivre aux coûts supplémentaires de l’hiver.

Bonde pour les députés

Il est déjà assez grave que les poignées de main en or soient multipliées par deux pour les députés rejetés au moment des élections.

Mais cette générosité avec l’argent des contribuables s’étend également à ceux qui choisissent de se retirer.

Plus de 70 députés – avec 86 584 £ plus pensions, avantages et dépenses – ont annoncé qu’ils ne se présenteraient pas aux élections de l’année prochaine.

Pourquoi méritent-ils quatre mois de salaire après cela ?

Un public maigre considère les politiciens comme suffisamment nantis.

La plupart utiliseront leur position, leurs relations et leur expérience pour décrocher des emplois encore plus lucratifs.

En toute honnêteté, les députés n’ont pas exigé cela pour eux-mêmes.

Il s’agit d’une décision de l’Autorité parlementaire indépendante de normalisation, qui supervise leurs dépenses.

Cela ne rendra pas la tâche plus facile à avaler pour les électeurs.