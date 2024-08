LULAC demande une enquête fédérale sur la fraude électorale de Ken Paxton

La Ligue des citoyens latino-américains unis exige une enquête fédérale sur les enquêtes du procureur général du Texas, Ken Paxton, sur les prétendues tentatives illégales d’inscription des électeurs, après qu’un certain nombre de raids des forces de l’ordre au cours de la semaine dernière ont ciblé des militants latinos.

Lors d’une conférence de presse à San Antonio lundi, des membres du plus ancien et du plus grand groupe de défense des droits civiques latinos du pays et des défenseurs de la communauté se sont réunis pour dénoncer les raids de l’unité d’intégrité électorale de Paxton comme une atteinte à la vie privée, une violation des droits civiques et une tentative de suppression des électeurs.

« Il est évident, au vu de ses actions en justice, de ses raids, de ses perquisitions et de ses saisies, qu’il tente d’empêcher les Latinos de voter », a déclaré Roman Palomares, président national de LULAC, lors de la conférence de presse. « LULAC ne restera pas les bras croisés et ne permettra pas que nos membres soient pris pour cible, harcelés, brimés ou intimidés. »

Ken Paxton arrive au Sénat pour son procès en impeachment en septembre dernier. Il a été acquitté de toutes les charges.

Vendredi, le directeur du LULAC au Texas, Gabriel Rosales, a annoncé pour la première fois que plusieurs membres du groupe avaient fait l’objet de mandats de perquisition à leur domicile dans le sud du Texas, ce qui a incité l’organisation à demander l’aide du gouvernement fédéral pour répondre à ce qu’elle considère comme une série de violations des droits civiques.

Une demande d’enquête sur l’enquête sur l’inscription des électeurs a été soumise à Kristen Clarke, procureure générale adjointe pour les droits civiques au ministère américain de la Justice, ont confirmé lundi les dirigeants du groupe.

« Nous allons continuer à travailler sur ce dossier, peu importe ce que le procureur général pense qu’il va faire », a déclaré Rosales. « Nous n’avons enfreint aucune loi. Tout ce que nous avons fait, c’est d’augmenter la participation politique de la communauté latino. »

Plus: Comment obtenir une carte d’identité du Texas et comment voter aux élections de 2024 sans elle ?

Un porte-parole du ministère de la Justice a déclaré que l’agence fédérale était au courant de l’affaire et a refusé de commenter davantage.

Dans une déclaration la semaine dernière, Paxton a vanté l’exécution de plusieurs mandats de perquisition dans les comtés de Frio, Atascosa et Bexar liés aux enquêtes en cours sur des fraudes électorales présumées et la récolte de votes au cours du cycle électoral de 2022. Paxton n’a pas rendu publique la preuve d’une fraude électorale lors de l’élection.

Le procureur général de l’État a également salué le lancement réussi d’« opérations d’infiltration » dans les principales zones métropolitaines du Texas pour identifier et empêcher d’éventuelles inscriptions illégales sur les listes électorales, accusant les organisations à but non lucratif d’avoir mis en place des campagnes d’inscription à proximité des bureaux de permis de conduire du Département de la sécurité publique du Texas.

Des étudiants passent devant un bureau de vote à l’Université du Texas en mars.

Paxton, qui s’est engagé à enquêter sur « chaque rapport crédible que nous recevons » concernant des activités criminelles liées aux élections, a fait valoir que les citoyens ont la possibilité de s’inscrire pour voter lors du renouvellement ou de l’enregistrement d’un permis de conduire auprès du DPS, « il n’y a donc pas de nécessité évidente d’aider les citoyens à s’inscrire pour voter en dehors des bureaux du DPS – remettant en question les motivations des groupes à but non lucratif. »

Lidia Martinez, une enseignante retraitée de 87 ans de San Antonio qui a été ciblée par les raids, a déclaré qu’elle avait ouvert sa porte d’entrée à 6 heures du matin le 20 août à neuf agents du bureau du procureur général qui étaient là pour chercher des informations sur ses efforts pour inscrire les électeurs.

De retour de l’hôpital après une infection respiratoire, Martinez a déclaré avoir été surprise par la présence des policiers et qu’ils ne l’avaient pas laissée changer de chemise de nuit alors qu’ils fouillaient sa maison pendant plusieurs heures.

« Qu’est-ce que vous voulez de moi ? Je suis une vieille femme », a déclaré Martinez à un interrogateur. « J’ai dit : « J’aide les personnes âgées. J’aide les vétérans. Qu’est-ce que vous voulez de moi ? » »

Le gouverneur Greg Abbott salue les troupes de la Garde nationale lors d’une conférence de presse sur les politiques frontalières à Eagle Pass en février.

Lors de la perquisition à son domicile, Martinez a déclaré avoir été contrainte de remettre son ordinateur portable, son carnet de rendez-vous, son téléphone portable et les informations liées à son travail d’inscription des électeurs.

« Je ne sais pas quand j’ai rendez-vous avec mes médecins. Ils ont pris mon téléphone portable, ils ont pris toutes les informations que j’avais », a déclaré Martinez, incertaine de savoir quand et si ses affaires lui seraient rendues.

Le bureau de Paxton n’a pas répondu aux demandes de commentaires d’American-Statesman sur la réponse de LULAC aux enquêtes de son bureau sur la fraude électorale. Il n’a pas non plus publié d’informations supplémentaires sur les mandats de perquisition qui ont été signifiés à Martinez ; à Cecilia Castellano, la candidate démocrate pour le district 80 de la Chambre des représentants de l’État, dont le domicile a également été perquisitionné la semaine dernière ; ou à d’autres personnes qui ont été ciblées par les forces de l’ordre.

Plus: LULAC demande une enquête fédérale alors que ses membres sont ciblés par la recherche du procureur général Ken Paxton sur la fraude électorale

« Le manque d’informations sur le motif et le numéro de téléphone recherchés dans le mandat m’a amené à me poser des questions sur leurs motivations », a déclaré lundi Castellano. « Alors que je me tenais là, aux côtés de ma famille, je ne pouvais m’empêcher de ressentir un sentiment d’injustice. »

Le gouverneur Greg Abbott a donné son feu vert lundi à l’effort visant à supprimer des noms des listes électorales de l’État, soulignant que plus d’un million de personnes ont été effacées des listes depuis 2021, dont plus de 6 500 « non-citoyens potentiels » dont environ 1 930 avaient un historique électoral.

« J’ai signé les lois électorales les plus fortes du pays pour protéger le droit de vote et réprimer le vote illégal », a déclaré Abbott dans un communiqué, vantant législation adoptée l’année dernière Cela fait du vote illégal un crime de deuxième degré. « Ces réformes ont conduit à la radiation de plus d’un million de personnes inéligibles de nos listes électorales au cours des trois dernières années, y compris des non-citoyens, des électeurs décédés et des personnes qui ont déménagé dans un autre État. »

Le sénateur d’État Roland Gutierrez s’exprime lors d’un débat démocrate du Texas AFL-CIO COPE au Sénat américain en janvier.

Ce n’est pas la première fois que des responsables de l’État et LULAC s’affrontent au sujet des inscriptions électorales, car un différend précédent avec le bureau du secrétaire d’État au sujet de la tenue des listes électorales a abouti à un accord de règlement et une enquête du Congrès.

Dans le cadre de l’accord de 2019, le bureau du secrétaire d’État, qui supervise les élections au Texas, a révisé son processus de tenue à jour de ses listes électorales afin de limiter et d’empêcher que les citoyens naturalisés ne soient accidentellement radiés.

Après l’accord, les législateurs du Congrès se sont intéressés à la situation, ce qui a conduit la Commission de surveillance et de réforme de la Chambre des représentants des États-Unis à ouvrir une enquête. Le bureau de Paxton a refusé de coopérer.

Plus: Pourquoi un sénateur du Texas veut interdire le lobbying financé par l’impôt et laisser le soin aux parents de défendre leurs intérêts

En dehors de l’action fédérale, les sénateurs Roland Gutierrez et José Menéndez, tous deux démocrates de San Antonio, ont déclaré lors de la conférence de presse de lundi qu’ils enverraient bientôt une lettre au lieutenant-gouverneur Dan Patrick demandant une enquête du Sénat sur les enquêtes menées par le bureau de Paxton.

Critique virulent de Paxton, Gutierrez a réprimandé lundi le procureur général pour une récente Accord d’intervention pré-procès de 18 mois qui a résolu une affaire de fraude en valeurs mobilières de neuf ans contre Paxton ainsi que la tentative précédente de Paxton d’échapper à une assignation à comparaître.

« L’effet net de ce que cela fait – et nous avons vu ce spectacle de la part de ce corrompu Ken Paxton à maintes reprises – c’est simplement une suppression et une intimidation des électeurs », a déclaré Gutierrez.

« Lorsque la police s’est présentée à son bureau à plusieurs reprises et a frappé à sa porte, personne n’a pointé une arme sur lui », a-t-il poursuivi. « Il pointe une arme et intimide nos abuelitas. »

Cet article a été publié à l’origine sur Austin American-Statesman : LULAC dénonce les enquêtes de Ken Paxton sur la fraude électorale au Texas comme une forme d’intimidation