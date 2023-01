Lula “surpris par l’appel retardé de Sunak” à l’approche de l’investiture du président brésilien

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Il a apparemment fallu trente-neuf jours à Rishi Sunak, dirigeant de Global Britain, pour avoir une conversation téléphonique avec Luiz Inacio Lula da Silva après sa victoire historique à l’élection présidentielle au Brésil, la plus grande économie d’Amérique latine et un partenaire commercial recherché.

Lula, quant à lui, s’était déjà entretenu avec le président américain Joe Biden, le chancelier allemand Olaf Schulz et Emmanuel Macron, entre autres dirigeants mondiaux, et avait rencontré le président français à Paris, ainsi qu’une foule de personnalités publiques internationales de premier plan lors de la Cop 27 en Égypte.

Le Premier ministre britannique avait envoyé un SMS de félicitations à Lula après sa victoire sur le président sortant d’extrême droite, Jair Bolsanero, le 30 octobre.

Lors de leur appel ultérieur, qui n’a eu lieu que le 9 décembre, M. Sunak et le président élu brésilien ont évoqué «l’importance de prendre des mesures pour inverser la perte de forêts, les plans de préservation de la biodiversité et la transition vers une économie plus verte.

Les leaders [also] se souhaitaient bonne chance dans leurs prochains matchs de Coupe du monde respectifs », selon Downing Street.

Il y a de la surprise dans l’équipe de Lula au moment où il a fallu que Sunak tende la main au président élu qui sera investi dimanche à Brasilia.

Les relations étaient déjà tendues entre les gouvernements conservateurs britanniques successifs et le camp de Lula en raison des ministres conservateurs recherchant des relations cordiales avec Bolsonaro tout en ignorant le progressiste de gauche Lula et son Parti des travailleurs.

Luiz Inacio Lula da Silva a remporté sa victoire historique à l’élection présidentielle au Brésil le 30 octobre (PA)

Cela a joué un rôle dans la faible probabilité d’un accord commercial post-Brexit entre le Royaume-Uni et le Brésil – une priorité déclarée pour le gouvernement de Londres qui a proposé un partenariat commercial renforcé (ETP) au Brésil en février de cette année, depuis quand il peu de progrès ont été réalisés dans les négociations.

Les hauts responsables de l’équipe de Lula ont déclaré que l’impasse était peu susceptible de se terminer à moins que la Grande-Bretagne n’apporte des changements substantiels à ses “conditions inégales” – en particulier sur l’accès des produits agricoles brésiliens au marché britannique.

Les responsables brésiliens soulignent que le manque de communication au fil des ans entre Londres et Lula, un ancien président, n’a pas réussi à établir des relations et “n’a pas aidé” à faire avancer l’accord.

Lula, décrit par Barack Obama comme “l’un des politiciens les plus populaires sur Terre”, entretient des relations cordiales avec Tony Blair, Gordon Brown et Sir Keir Starmer. Le dirigeant travailliste a envoyé une lettre par e-mail à Lula après sa victoire électorale, ce que l’équipe du président élu considère comme “très positif pour l’avenir”.

Un conseiller de Lula a déclaré : « Nous comprenons que le Premier ministre britannique est confronté à de nombreux problèmes intérieurs en ce moment, mais nous nous attendions à un appel plus tôt.

“Cependant, nous restons ouverts à l’établissement de bonnes relations et à la poursuite du dialogue sur des questions telles que l’environnement, en mettant l’accent sur la forêt amazonienne dans laquelle les initiatives britanniques sont importantes. Nous continuerons à tisser des liens au sein de la communauté internationale.

L’accord commercial UE-Mercosur est un lien qui devrait être forgé. Il devait être finalisé en 2019, mais il est resté dans les limbes en raison des inquiétudes européennes concernant la déforestation en Amazonie et le régime autoritaire de Bolsonaro.

Il existe désormais une réelle perspective d’un accord d’ici six mois entre le bloc du Mercosur – qui comprend également l’Argentine, le Paraguay et l’Uruguay – et Bruxelles.

Lula, avec le ministre brésilien de l’Environnement, a été décrit par Barack Obama comme “l’un des politiciens les plus populaires sur Terre”, entretient des relations cordiales avec Tony Blair, Gordon Brown et Sir Keir Starmer (AP2004)

Au Brésil, l’accent est mis sur l’inauguration de la semaine prochaine à laquelle assisteront des délégations de 120 pays. Ils comprendront 17 chefs d’État, principalement d’Amérique latine, mais aussi d’Allemagne, d’Espagne et du Portugal.

La victoire électorale de Lula, 77 ans, cinq ans après avoir été emprisonné pour de fausses accusations de corruption lancées par ses opposants politiques, a été serrée, Bolsanaro et ses partisans faisant des allégations de fraude non étayées.

On craignait que Bolsanaro, un allié de Donald Trump, refuse d’accepter la défaite et quitte ses fonctions. Ses partisans ont bloqué les routes en signe de protestation et ont demandé à plusieurs reprises à l’armée d’intervenir.

Bolsanaro a finalement accepté que la transition du pouvoir ait lieu mais n’a pas officiellement reconnu le résultat.

Il y a quinze jours, il y a eu de nouveaux affrontements entre la police de Brasilia et ses partisans qui ont déclaré qu’ils ne permettraient pas la passation politique et des groupes ont campé devant les bases militaires pendant des semaines pour appeler à un coup d’État.

Un partisan de Bolsanaro a été arrêté le week-end dernier après que des explosifs ont été placés dans un camion-citerne près de l’aéroport de Brasilia. Il aurait déclaré lors de son interrogatoire que son but était « d’empêcher l’établissement du communisme au Brésil ». L’appareil n’a pas fonctionné.

Jeudi, la police brésilienne a arrêté au moins quatre personnes et effectué des raids dans tout le pays dans le cadre de son enquête sur une autre tentative de coup d’État présumée.

Les personnes arrêtées étaient soupçonnées de « dommages qualifiés, incendie criminel, association de malfaiteurs, abolition violente de l’État de droit et coup d’État, dont les peines cumulées maximales s’élèvent à 34 ans de prison ».

Les partisans de Bolsonaro manifestent contre l’élection de Lula (Copyright 2022 The Associated Press. Tous droits réservés)

Flavio Dino, le ministre de la sécurité de la nouvelle administration, a déclaré que ce week-end “il y aura une mobilisation de cent pour cent des forces de police à Brasilia pour assurer la sécurité non seulement du président mais aussi des délégations étrangères et du public”.

La Cour suprême a décidé cette semaine que le port d’armes à feu dans la capitale sera interdit jusqu’après la cérémonie de prestation de serment.

Il y a eu une prolifération marquée d’armes dans le pays après que Bolsanaro a assoupli les contrôles après son arrivée au pouvoir, multipliant par six le nombre de propriétaires d’armes enregistrés à 700 000 personnes.

Bolsanaro, selon les rapports, rompra la coutume et n’assistera pas à l’investiture de son successeur. Selon certains récits, il rendra visite à Trump dans sa maison de Floride, Mar-a-Lago, d’où l’ancien président américain mène sa campagne de réélection.

Le ministère des Affaires étrangères a été approché pour commentaires.