Lula se rendra sur le territoire indigène yanomami du Brésil dans le cadre d’un vœu de lutte contre la crise

La toute première ministre brésilienne des peuples autochtones, Sônia Guajajara, s’est engagée à faire de la lutte contre la crise humanitaire qui sévit dans le plus grand territoire autochtone du pays « une priorité absolue », alors qu’elle se prépare à voler dans la région avec le nouveau président Luiz Inácio Lula da Silva.

Sous l’ancien président Jair Bolsonaro, des milliers de mineurs d’or illégaux se sont déversés dans l’enclave Yanomami en Amazonie, apportant violence, pollution et une calamité sanitaire capturée dans une récente série de photographies d’enfants et d’adultes sévèrement malnutris.

Vendredi, Lula a annoncé que lui et Guajajara effectueraient une visite d’urgence dans l’État amazonien de Roraima, où se trouve le territoire yanomami, pour diriger la réponse du gouvernement aux “niveaux scandaleux de malnutrition”.

« Nos proches Yanomami sont confrontés à une crise humanitaire et sanitaire. Nous ne pouvons pas permettre à nos proches de mourir de malnutrition et de faim », a tweeté Guajajara.

En décembre, peu avant d’être nommé ministre, Guajajara s’est rendu dans la région pour dénoncer une Route de 75 milles de puissantes mafias minières s’étaient taillées sur le territoire de 96 650 km2 (37 300 milles carrés).

Interrogée la semaine dernière à Brasília, elle a déclaré que la résolution de la crise Yanomami – qui avait exposé les enfants Yanomami à des niveaux horrifiants de paludisme, de verminose, de malnutrition et de diarrhée – était au sommet de ses priorités.

Sônia Guajajara, la toute première ministre brésilienne des peuples autochtones. Photographie : Valentina Ricardo

“Toutes les 72 heures, un enfant meurt d’une de ces maladies, selon les informations que nous avons reçues”, a déclaré Guajajara, qui est né dans le territoire Araribóia de l’Amazonie. “Des enfants meurent à cause de l’eau polluée et du manque de nourriture causé par la présence des mineurs illégaux.”

La politicienne de 48 ans a déclaré qu’elle avait parlé au nouveau ministre brésilien de la Justice, Flávio Dino, du lancement d’une opération de sécurité majeure qui déploierait des troupes pour expulser environ 20 000 mineurs du territoire soi-disant protégé, où environ 27 000 membres des Yanomami et Les peuples Ye’kwana vivent.

Si le nouveau gouvernement de Lula approuvait de tels plans, « nous pourrons chasser ces envahisseurs… en moins de trois mois », a déclaré Guajajara.

Lundi, le ministère de la Santé expédié une équipe pluridisciplinaire en mission de 10 jours en territoire yanomami pour évaluer la crise sanitaire.

Des milliers de mineurs d’étain et d’or ont été expulsés des terres Yanomami au début des années 1990 après l’indignation mondiale face à leur impact sur les communautés reculées de la région. Une réserve de 9,6 millions d’hectares a été créée pour sauvegarder la vie des Yanomami.

Mais en une décennie, les prospecteurs étaient revenus, leur nombre atteignant de nouveaux sommets sous l’administration de Bolsonaro de 2019 à 2022, alors que sa rhétorique et ses politiques anti-environnementales enhardissaient les démolisseurs de la forêt tropicale.

Guajajara a reconnu qu’une telle expulsion créerait une “situation d’urgence” en dehors du territoire yanomami, car un grand nombre de pauvres garimpeiro (chercheurs indépendants) se sont retrouvés sans travail.

Un homme Yanomami se tient près d’une mine d’or illégale. Photographie : Bruno Kelly/Reuters

« Ces mineurs viennent de tout le pays et finissent eux aussi par être victimes de tout ce processus. Nous devons punir les politiciens et les hommes d’affaires qui possèdent ces mines », a-t-elle déclaré.

“Ce sont eux qu’il faut sanctionner. Les mineurs sont engagés dans des activités illégales. Mais souvent, ils le font par nécessité plutôt que parce qu’ils le veulent. Nous les considérons donc aussi comme des victimes.

Guajajara a déclaré qu’une autre des priorités de son ministère serait de soutenir les groupes indigènes isolés dans la région de la vallée de Javari en Amazonie, où le journaliste britannique Dom Phillips et l’expert indigène brésilien Bruno Pereira ont été assassinés en juin dernier alors qu’ils documentaient les efforts indigènes pour protéger la forêt tropicale.

Guajajara a déclaré que sept mois plus tard, les Javari continuaient d’être en proie à “la violence, la persécution et le meurtre” malgré le tollé national et international.

Beto Marubo, un chef Javari proche de Pereira, a déclaré qu’il y avait eu peu de signes d’action pour protéger les défenseurs indigènes de la région depuis que les deux hommes ont été abattus sur la rivière Itaquaí.

Marubo a prédit que le nouveau ministère des Peuples autochtones serait confronté à des obstacles majeurs alors qu’il poursuivait des objectifs ambitieux.

“Nous devrons faire face à un congrès extrêmement conservateur composé de personnes qui n’ont absolument aucun engagement envers les droits des Autochtones ou l’environnement”, a-t-il déclaré.

Une manifestation à São Paulo appelle à la démarcation des terres indigènes et à la justice après les meurtres de Dom Phillips et Bruno Pereira. Photographie : Nelson Almeida/AFP/Getty Images

“Mais c’est indéniablement un événement historique”, a ajouté Marubo, qui espérait que le début du nouveau gouvernement de Lula – qui a débuté le 1er janvier 2023 – augmenterait les chances que justice soit rendue après les meurtres de Phillips et Pereira.

Dans son premier discours en tant que ministre la semaine dernière, Guajajara a admis que l’héritage de siècles de violence et de discrimination envers les peuples autochtones qui ont suivi la “découverte” du Brésil en l’an 1500 ne serait pas vaincu du jour au lendemain. “Nous savons qu’il ne sera pas facile de surmonter 522 ans en quatre”, a-t-elle déclaré.

Mais Guajajara pensait que Lula était véritablement engagé dans la cause indigène. “Il ne fait pas seulement semblant de nous soutenir – il veut vraiment faire une différence et faire les choses différemment de ce qu’elles étaient dans le passé”, a-t-elle déclaré.

Mercredi, lors de sa première grande interview télévisée cette année, Lula a promis de “se battre bec et ongles” pour stopper la déforestation en Amazonie d’ici 2030 et a annoncé des plans pour une division spéciale de la police fédérale pour lutter contre la déforestation et le trafic de drogue.

Guajajara a déclaré que le nouveau ministère – et la décision de confier à la politicienne autochtone Joênia Wapichana la responsabilité de l’agence autochtone Funai – était le fruit de générations de lutte autochtone.

“C’est incroyable. Parfois, j’ai l’impression que ce n’est encore qu’un rêve », a-t-elle déclaré. “Mais quand vous regardez en arrière le chemin que nous avons parcouru pour arriver à ce point, vous voyez que cela n’est pas arrivé par hasard – et ce n’était pas facile.”