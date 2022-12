Lula se prépare à présider un Brésil divisé

Commentez cette histoire Commentaire

SAO PAULO — Lulapalooza, l’investiture le 1er janvier de l’ancien et futur président du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva, sera un carnaval pour les progressistes de ce pays. On s’attend à ce que des centaines de milliers de personnes se rassemblent dans la capitale pour voir le lion de la gauche latino-américaine prêter serment, puis samba et se balancer vers un concert de stars avec Pabllo Vittar, la drag queen la plus célèbre du Brésil et cible préférée de la droite vaincue. .

Mais la fête ne devrait pas durer.

Lula, 77 ans, a défié l’histoire en octobre pour remporter un troisième mandat de président trois ans seulement après être sorti d’une cellule de prison. Mais maintenant, il est confronté à un plus grand défi : comment gouverner un pays divisé, combler les trous budgétaires et tenir une foule d’engagements de campagne politiquement difficiles : protéger la jungle amazonienne, lutter contre la brutalité policière et durcir les lois sur les armes à feu qui ont été assouplies par son prédécesseur, l’allié de Donald Trump, Jair Bolsonaro.

Il essaiera de le faire dans une atmosphère politique familière aux Américains. Bolsonaro, qui a perdu les élections d’octobre, a autorisé une transition, mais il n’a pas encore concédé – un refus qui a encouragé ses principaux partisans à réfuter la légitimité d’une présidence Lula. Des milliers d’entre eux restent campés dans des casernes de l’armée à travers le pays, appelant à un renversement militaire du nouveau gouvernement. Quelques semaines avant l’inauguration, violent Bolsonaristes ont attaqué la police et incendié des bus à Brasilia. Des raids dans huit États peu après ont fourni des armes et des arrestations pour de prétendus « actes antidémocratiques ».

C’est “un rappel de la part importante de Brésiliens qui sont profondément opposés et hostiles à l’administration Lula”, a déclaré Robert Muggah, co-fondateur du groupe de réflexion de Rio Igarapé Institute. “Le risque est qu’ils pourraient être mobilisés de manière plus substantielle au cours de l’année à venir si la nouvelle administration commettait des faux pas importants.”

La dynamique politique dans la plus grande nation d’Amérique latine est très différente de celle de 2003, lorsque Lula a pris ses fonctions pour la première fois. Le président conservateur de l’époque, Fernando Henrique Cardoso, gracieux dans la défaite, a chaleureusement remis l’écharpe présidentielle – une cérémonie d’affirmation de la démocratie que Bolsonaro n’a pas encore confirmée qu’il exécutera le 1er janvier.

Peut-être plus important encore, la dynamique économique est également différente. Au cours de son premier mandat, Lula a bénéficié d’un boom mondial des matières premières et d’un commerce croissant avec la Chine – des vaches à lait qui lui ont permis de financer des programmes sociaux de lutte contre la pauvreté massivement couronnés de succès, de maintenir des politiques favorables aux entreprises et d’entamer un second mandat avec un large soutien en 2007. Il a quitté ses fonctions après huit ans avec un taux d’approbation supérieur à 80 %.

Aujourd’hui, le Brésil fait face à des vents contraires sur le plan économique. L’inflation vertigineuse s’atténue, mais au prix de taux d’intérêt élevés qui pourraient freiner l’investissement. Pendant ce temps, Lula hérite d’un gâchis fiscal. Sous Bolsonaro, les limites sur les surtaxes de carburant, de gaz naturel et d’électricité ont amenuisé les caisses des États, des collectivités locales et du gouvernement fédéral. Une frénésie de dépenses à la manière des années 2000 creuserait plus profondément le trou budgétaire.

La position de Lula maintenant est également différente. Après avoir quitté ses fonctions en 2010, il a été reconnu coupable de corruption et de blanchiment d’argent dans le cadre du scandale international de corruption impliquant le géant brésilien de la construction Odebrecht. Il a clamé son innocence et ses partisans ont qualifié l’accusation de persécution politique. Mais en 2018, il s’est livré à lui pour commencer à purger une peine de 12 ans, ouvrant la voie à la victoire électorale surprise de Bolsonaro cette année-là.

Dix-neuf mois après le début de la peine de prison de Lula, la Cour suprême a statué qu’il s’était vu refuser une procédure régulière et a ordonné sa libération. Les accusations portées contre lui ont été annulées l’année dernière.

Sa victoire à l’élection la plus serrée de l’histoire du Brésil lui a laissé un mandat faible. Il commence son mandat rejeté par des millions de personnes et avec des tensions élevées dans le pays. Son camp a accusé Bolsonaro d’être antidémocratique. Mais les mesures prises par la Cour suprême pour perquisitionner et arrêter Bolsonaro les partisans peu transparents ont généré des demandes reconventionnelles de nouvelles limites dangereuses à la liberté d’expression.

Il a mis en place un scénario dans lequel des millions de fidèles de Bolsonaro croient toujours que Lula ne sera pas inauguré le 1er janvier. Ils se sont accrochés à la croyance – rejetée comme un fantasme par les analystes – que l’armée empêchera le président élu de prendre le pouvoir.

“Lula ne sera pas président”, a déclaré Marilene Lopes, une bolsonariste de 61 ans qui campe devant le centre de commandement militaire du sud-est de São Paulo depuis Halloween, le lendemain de l’élection. “Il ne sera certainement pas président.”

Bolsonaro, comme Trump, a une base limitée mais dévouée. Pour le vaincre, Lula a bricolé une coalition politique pour la défense de la démocratie qui comprenait des politiciens dont les idéologies diffèrent fortement de celles des gauchistes traditionnels au sein du Parti des travailleurs de Lula (PT, pour ses initiales en portugais). Cela génère déjà des frictions – y compris des conflits internes sur les politiciens non PT qui gagneront les postes les plus élevés dans le gouvernement d’unité de Lula.

Au fil du temps, ces frictions pourraient devenir des lignes de faille – une perspective inquiétante même pour un bâtisseur de consensus aussi célèbre que Lula, qui est largement considéré comme un ancien homme d’État du Sud global.

“Il a été élu avec un front uni”, a déclaré Marco Nobre, analyste politique et auteur. “Mais il est plus difficile de gouverner avec un seul.”

Lula prévoit d’agir rapidement pour affirmer sa présidence, en annulant une série de décrets exécutifs de Bolsonaro et en publiant des directives qui auront des répercussions mondiales.

Les écologistes du monde entier ont été consternés lorsque Bolsonaro a vidé les agences gouvernementales censées protéger la forêt amazonienne tout en permettant à la croissance des activités criminelles – exploitation forestière, agriculture et pêche illégales – de ne pas être contrôlées. Cela a contribué à une augmentation de 60% de la déforestation pendant son mandat. Alors que l’Amazonie approche d’un point de basculement, Lula s’est engagé à inverser la tendance.

Ses conseillers disent qu’il va relancer le Fonds Amazon, une initiative du gouvernement brésilien visant à inciter les donateurs étrangers à aider à protéger l’Amazonie qui a calé sous Bolsonaro. Le gouvernement de Lula agira rapidement pour renforcer la surveillance à distance, en utilisant des images satellites pour lutter contre la déforestation illégale. Des équipes de l’IBAMA, la principale agence environnementale du Brésil, prévoient des opérations “de pleine force” contre les crimes environnementaux en janvier, selon une personne familière avec la situation qui s’est exprimée sous le couvert de l’anonymat car les efforts n’avaient pas reçu l’approbation finale.

Marcio Astrini, secrétaire exécutif de l’Observatoire du climat, un réseau de groupes environnementaux brésiliens, a déclaré que l’anarchie pénale est devenue si ancrée en Amazonie que l’application de la loi sera désormais plus difficile.

“La plus grande différence entre les deux premiers mandats de Lula et maintenant est de savoir comment les criminels environnementaux en Amazonie sont devenus si puissants et riches sous le gouvernement de Bolsonaro”, a déclaré Astrini. « Ils ont beaucoup d’influence politique dans certaines municipalités. Ils peuvent dominer les villes d’un point de vue économique. C’est parce que dans certaines régions de l’Amazonie, c’est la seule opportunité que les gens ont.

Le choix de Lula pour le poste de ministre de la Justice, Flavio Dino, a présenté des plans pour contrer les décrets exécutifs de Bolsonaro qui assouplissent les règles de possession d’armes à feu – des mesures qui ont triplé le nombre d’armes enregistrées au Brésil à près de 1,9 million. Dino a déclaré que le gouvernement lancerait un programme de rachat volontaire et interdirait l’achat de certaines armes automatiques.

Pour faire avancer son programme, Lula devra apprivoiser le Congrès, où les loyalistes de Bolsonaro sont plus nombreux que les siens. Il devra courtiser les centristes et les autres partis.

Deux décisions récentes de la Cour suprême ont donné à Lula plus de pouvoir pour négocier avec le Congrès.

L’un a désamorcé une bombe financière laissée par Bolsonaro. Le budget 2023 n’a pas financé les prestations sociales pour des millions de Brésiliens pauvres, préparant Lula à une crise précoce. Les plafonds fiscaux uniques du Brésil – inscrits dans la constitution pour contrôler les dépenses effrénées – auraient pu empêcher Lula de se procurer davantage de fonds publics. Mais les juges lui ont donné la marge de manœuvre pour le faire, permettant une sorte de demi-victoire : un accord d’un an avec le Congrès qui devra être renégocié en 2023.

Dans l’autre décision, les juges ont visé le soi-disant budget secret qui permettait aux législateurs brésiliens de détourner les ressources du gouvernement vers leurs circonscriptions avec peu de contrôle de la part de l’exécutif. Les législateurs manœuvrent pour récupérer certains de ces pouvoirs, mais le tribunal semble avoir donné à Lula plus de contrôle sur les dépenses – et donc sur le Congrès.

Un grand risque pour Lula est que tout faux pas de son gouvernement pourrait inciter les fidèles de Bolsonaro à descendre dans la rue en plus grand nombre, comme l’ont fait des vagues de Brésiliens en 2013 pour protester contre la hausse des prix du transport en commun. Ces manifestations, menées par les classes moyennes en colère, ont été considérées comme une atteinte critique au successeur trié sur le volet de Lula, Dilma Rousseff, qui a été destituée en 2016.

Samedi, la police de Brasilia a arrêté un homme qui, selon elle, avait posé une bombe dans le coffre d’un réservoir plein d’essence près de l’aéroport international. Les alliés de Lula ont déclaré au journal Folha qu’ils craignaient de nouvelles tentatives de terrorisme.

Les autorités ont déclaré que le suspect, George Washington de Oliveira de l’État de Pará, avait déclaré aux enquêteurs que son plan était de provoquer le chaos pour provoquer une intervention militaire. Il aurait campé avec des bolsonaristes devant le quartier général de l’armée dans la capitale.

“Les graves événements d’hier à Brasilia prouvent que de tels camps ‘patriotiques’ se sont transformés en incubateurs de terroristes”, a tweeté dimanche Flavio Dino, le choix de Lula pour le poste de ministre de la Justice. “Des mesures sont prises et seront étendues.”

Dimanche également, selon les autorités, un groupe d’indigènes a envahi une zone restreinte du bâtiment de la Cour suprême pour demander la libération du dirigeant indigène José Acácio Serere Xavante. Le tribunal a accusé le partisan de Bolsonaro d’avoir « ont expressément convoqué des personnes armées pour empêcher la certification des élus ». Dix personnes ont été arrêtées, ont indiqué les autorités.

Bolsonaro et ses principaux fidèles, selon les analystes, sont susceptibles d’attiser les guerres culturelles comme Trump, l’étoile politique de Bolsonaro, l’a fait aux États-Unis, pour saper Lula et jeter les bases d’une future candidature présidentielle. Le dirigeant sortant pourrait également tenter d’exploiter les clivages de la société brésilienne entre le sud plus aisé, qui l’a largement soutenu lors des élections, et le nord-est plus pauvre, la base de Lula.

“Ce vers quoi le Brésil se dirige, c’est une nouvelle division, qui est régionale, bien plus qu’elle ne l’a été par le passé, et qui est de plus en plus polarisée entre le centre-gauche, progressiste et attaché aux valeurs démocratiques, et une droite plus radicale, », a déclaré Matias Spektor, analyste des affaires étrangères à la Fondation Getulio Vargas, basée à São Paulo. “Cela rendra plus difficile la mise en œuvre d’une politique progressiste.”