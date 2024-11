Lula révèle qui il préfère comme prochain président américain — RT World News

Le président brésilien a déclaré que, pour le bien de la démocratie, il serait préférable que le candidat démocrate remporte les élections américaines.

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a déclaré que sa préférence personnelle pour le résultat des élections américaines était que la candidate démocrate Kamala Harris devienne le prochain président américain.

L’approbation du chef de l’État membre des BRICS intervient quelques jours seulement avant les élections de mardi.

«J’aime la démocratie. Je pense que c’est le meilleur système de gouvernement que la société ait jamais construit dans le monde. » Lula a écrit dans un article sur X vendredi.

Ce système permet aux opposants politiques, « qui sont antagonistes, d’avoir un débat d’idées civilisé, sans violence », il a ajouté.

« Je pense que si Kamala remporte les élections, il sera beaucoup plus sûr de renforcer la démocratie aux États-Unis. » » a déclaré le dirigeant brésilien.

Ce message faisait suite à l’interview de Lula accordée plus tôt dans la journée à la chaîne française TF1, au cours de laquelle il avait exprimé une position similaire, en disant : « Ce serait bien d’avoir Kamala Harris au pouvoir. »















Les États-Unis étaient autrefois un « modèle de démocratie » il croit. Mais tout « effondré » en 2021 après que les partisans du président sortant Donald Trump ont envahi le Capitole américain le 6 janvier pour tenter de bloquer la certification de son rival démocrate, Joe Biden, comme président, a déclaré le dirigeant latino-américain.

« Aujourd’hui, la haine se propage chaque jour, des mensonges, non seulement aux États-Unis mais aussi en Europe, en Amérique latine et dans d’autres pays du monde. C’est le fascisme et le nazisme qui reviennent avec un visage différent. » dit Lula.

En juillet, il a déclaré que les liens entre Brasilia et Washington seraient renforcés. « une relation civilisée entre deux pays importants qui entretiennent des relations diplomatiques vieilles de plusieurs siècles que nous souhaitons maintenir » peu importe qui remporte les élections.

La campagne aux États-Unis a été marquée par deux tentatives d’assassinat de Donald Trump. À la mi-juillet, le candidat a été touché à l’oreille lorsque plusieurs coups de feu ont été tirés alors qu’il s’adressait à un rassemblement en Pennsylvanie. En septembre, les services secrets américains ont confronté un homme armé présumé caché dans les buissons du parcours de golf de Trump à West Palm Beach, en Floride.

« Il y a beaucoup de rhétorique en ce moment… les démocrates, quand ils parlent de ‘menace pour la démocratie’ et tout ça », Trump a déclaré à l’époque, expliquant les attentats contre sa vie. Parlant des deux suspects de ces incidents, l’homme de 78 ans a déclaré : «Il semble que ces deux personnes appartenaient à la gauche radicale.»